Regno Unito, la sfida dei conservatori a Johnson: oggi il voto di sfiducia del suo partito

Il primo ministro britannico Boris Johnson, indebolito da mesi di scandali, stasera dovrà affrontare un voto di sfiducia da parte dei parlamentari del Partito conservatore. "La soglia del 15% dei parlamentari che chiedono un voto sul leader del Partito conservatore è stata superata", ha affermato Graham Brady, presidente del comitato incaricato delle questioni organizzative interne, in un comunicato stampa. La votazione si terrà tra le 18 e le 20 locali e il risultato sarà annunciato subito dopo.

Tecnicamente il voto sarà sul ruolo di Johnson quale leader di partito, ma in caso di sfiducia di oltre la metà dei suoi (180 deputati) egli si dovrà dimettere anche come premier. Downing Street da parte sua ha fatto sapere che Johnson ha accolto comunque con favore questa svolta che permetterà di mettere un punto sullo scandalo Partygate. "Questa sera è l'occasione per porre fine a mesi di speculazioni e consentire al governo di tracciare una linea e andare avanti, rispettando le priorità della gente. Il primo ministro accoglie con favore l'opportunità di presentare il suo caso ai parlamentari e ricorderà loro che quando sono uniti e concentrati sulle questioni che contano per gli elettori non c'è una forza politica più formidabile", ha riferito un portavoce.

Il presidente del Comitato 1922, l'organismo interno al partito dei Tories attraverso cui si avvia la procedura di sfiducia al leader, ha precisato alla stampa di aver notificato ieri al premier che ci sarebbe stato il voto, avendo superato la soglia delle 54 richieste necessarie per andare al voto. Parlando alla stampa, Brady ha quindi riferito di aver concordato con Johnson di procedere allo scrutinio il prima possibile. Il voto sarà segreto. Per ottenere la fiducia Johnson dovrà assicurarsi la maggioranza semplice, ossia 180 voti. In caso di sconfitta, il partito procederà alla nomina di un nuovo leader, corsa da cui Johnson sarà escluso