Covid, il Giappone alle prese con la settima ondata del virus

"Non c'è dubbio che in Giappone sia ufficialmente in corso una settima ondata del coronavirus, sebbene non riteniamo necessario in questo momento, adottare ulteriori restrizioni".

Lo ha detto il direttore della commissione medica contro il Covid-19, Shigeru Omi, dopo un incontro con il premier Fumio Kishida, spiegando che l'evoluzione della pandemia riflette l'arrivo della sottovariante BA.5 della Omicron, considerata altamente trasmissibile.

I casi nazionali nel Paese del Sol Levante stanno salendo gradualmente, con 37,145 contagi nelle ultime 24 ore: un aumento del 120% rispetto alla settimana scorsa, con Tokyo e Osaka a guidare la lista delle positività. In particolare la metropoli a ovest delle capitale ha alzato il livello di allerta a 'verde' dal colore giallo, e ha introdotto il divieto di visitare i pazienti nelle case di riposo per evitare pericolosi focolai del virus tra le persone anziane.

Quindici i decessi causati dal virus, 75 i pazienti ricoverati in gravi condizioni in tutto il paese.

A Tokyo, il governo metropolitano della capitale ha riportato 6.312 nuovi contagi. A livello nazionale, seguono la capitale come numero di nuovi casi confermati le prefetture di Kanagawa (4.230 casi), Osaka (2.515), Saitama (2.429), Fukuoka (2.354), Chiba (1.644) e Aichi (1.545).