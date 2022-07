Il Pd, Calenda e l'Agenda Draghi

Con l'avvio della campagna elettorale, destra, centro e sinistra devono ancora definire i propri contorni e se a destra la questione è quella della leadership, a sinistra si è assistito alla fine del cosiddetto campo largo che comprendeva anche i 5 Stelle. Il segretario del Pd Enrico Letta lo aveva chiarito subito dopo lo strappo di Conte, ieri lo ha ribadito Lorenzo Guerini nonostante qualche voce contraria, come quella di Goffredo Bettini che il campo largo se lo era inventato.

La partita sembra essersi spostata decisamente verso il centro, in senso geometrico più che politico, visto l'affollamento di nomi e di formazioni che rivendicano questo posizionamento, ma che tra loro non possono e non vogliono dialogare: Calenda, Renzi, da pochi giorni anche Di Maio, ma pure Toti e altri ancora. I sondaggi sono però spietati: l'unica formazione che pare avere un consenso in crescita sembra essere Azione con +Europa, accreditati circa del 5%. Gli altri partiti che rivendicano il posizionamento centrale non vanno oltre il 2 - 2,5%, ben al di sotto della soglia di sbarramento prevista dalla attuale legge elettorale.

Calenda diventa quindi l'interlocutore principale del Pd che abbandona ufficialmente l'alleanza con Conte e con ciò che resta del Movimento 5 Stelle. Il corteggiamento è subito iniziato, basato sulla cosiddetta 'Agenda Draghi': in sostanza sulla continuità con l'azione del governo appena caduto, europeismo e atlantismo senza compromessi.

Al di là delle denominazioni, il cammino per il Pd si presenta assai disagevole, l'esempio lo ha offerto proprio Carlo Calenda che intervistato ieri sera a Tg2 Post ha chiarito le sue 'condizioni': la fatidica 'Agenda Draghi', come terreno d'incontro di un 'rassemblement' elettorale chiama in causa "le forze che hanno la credibilità di avere scelto l'area Draghi prima di Draghi, che ha detto di fare le cose che sappiamo si devono fare", ha concesso l'ex candidato a sindaco di Roma, e l'identikit comprende certamente il Pd perché è tra "quelli che sono sempre stati su questa linea".

Poi ci sono gli altri interlocutori del Pd, e lì le condizioni di Calenda si fanno strette: "Con Renzi - dice allora il leader di Azione, sollecitato dal direttore dell'Agi, Mario Sechi, ospite in studio - non ho parlato molto ultimamente. Abbiamo fatto scelte molto diverse. "Con Di Maio non mi vedrete mai discutere - osserva ancora Calenda - Posso farlo quasi quasi con tutti ma con lui... Poi - annota - se ci vuole parlare il Pd...".