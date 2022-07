Covid, Pregliasco: "L'ondata autunnale è arrivata prima del previsto"

Lo spettro di un altro lockdown c’è.

A dirlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore del Galeazzi di Milano in una intervista rilasciata a affaritaliani.it: “Il virus tende naturalmente ad adattarsi meglio all'ospite e rispetto a ebola, ad esempio, uccide molto meno ma si diffonde molto di più. Endemia non vuol dire aver archiviato il problema, l'andamento sarà come quello delle onde dello stagno quando si getta un sasso. Ci aspettavamo l'onda autunnale, è arrivata prima. Omicron 5 è contagiosissima, più del morbillo e della varicella: pensando al famigerato R0, tempo fa era 2,5 con delta 7, ora siamo come stima a 15 e 17”.

Il fatto che in estate abbia vita più difficile a causa del caldo non scoraggia il virus dall’alta contagiosità. Né può stare tranquillo chi lo ha già contratto: “Omicron 5 ha una grande capacità di diffusione nonostante siamo in estate, quindi caldo, vita all'aperto e maggiore ventilazione. Inoltre, questa variante schiva la protezione da guarigione: il 9% di chi ogni giorno si infetta ha già avuto il Covid. E infine qualcuno ha parlato di una variante buona, perché meno letale: c'è da dire che si replica maggiormente nelle alte vie aeree e meno nei polmoni, ma se il virus inciampa in una persona con una protezione incompleta rischia di fare danni seri”.

Senza contare poi che, anche se si sta passando dalla fase pandemica a endemica “l'insorgenza di nuove varianti più patogene".

E le mascherine? Pregliasco le avrebbe “tenute, ma è stata una decisione politica. Va utilizzata come gli occhiali da sole, questo è il miglior esempio che si può fare. La mascherina protegge a scuola o in ambienti di lavoro, comunque al chiuso, e può evitare che scoppi un focolaio. Valuterei anche l'obbligo in certi contesti al chiuso per l'autunno".

Infine, riguardo ai vaccini, il virologo ha affermato che: "Dobbiamo immaginare una vaccinazione periodica annuale come per l'influenza, non dobbiamo pensare alla quarta, quinta o sesta dose ma a un piano vaccinale raccomandato particolarmente per over 50 o 60 e per le persone fragili. Poi chi vuole, anche più giovane potrà farlo, ma senza obblighi come il Green Pass”.

Circa l'altissima contagiosità della variante omicron anche Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio- Medico di Roma, in questa intervista rilasciata a rainews.it ha affermato che “Con un indice di contagiosità Rt sopra 1 la curva dei casi secondo gli esperti continuerà a salire almeno fino a metà luglio”.