Gas, nuova fiammata del prezzo in apertura: 291 euro. Ieri la giornata dei record, fino a +20,6%

Il buon giorno non si vede dal mattino. Una nuova fiammata a 291 euro per Mwh oggi in avvio seduta del mercato di Amsterdam dopo il rally di ieri con picchi record (+20,6% del prezzo) con chiusura a 276,5 euro. I future Ttf, parametro di riferimento del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno avviato le contrattazioni a 291 euro per poi ripiegare a 288 euro, preannunciando un'altra giornata di passione per i mercati e la crisi energetica europea.

Getty Gazprom

Dall'annuncio di Gazprom la scorsa settimana, i prezzi hanno continuato a salire in modo vertiginoso nel luogo principe. dove si decide il prezzo del gas per l'Europa: il mercato di Amsterdam: venerdì scorso, la compagnia russa aveva annunciato lo stop alle consegne attraverso il gasdotto Nord Stream 1 per tre giorni, dal prossimo 31 agosto al 2 settembre, ufficialmente per "manutenzione", ma è una interruzione che condiziona pesantemente le forniture del gas all'Europa.

Jens Büttner/picture alliance via Getty Images stazione gasdotto Nordstream 1

Tramite il Nord Stream, la Russia rifornisce l'Europa di gas naturale, elemento centrale nella produzione di energia elettrica per molti Paesi continentali. Con le previsioni sui contratti per i prossimi mesi, si tratta di un costo difficilmente sostenibile per alcune filiere produttive europee (e per le famiglie): il prezzo al mercato olandese, influenza direttamente il costo del gas (e dell'energia) su tutta l'economia.

YULIA ZYRYANOVA/SPUTNIK/AFP via Getty Images Dmitry Medvedev, consigliere di Vladimir Putin

Ieri Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa nonché voce ultra-caustica del Cremlino, aveva commentato il prezzo record toccato dal gas. "Gas: 2.800 dollari per mille metri cubi - scrive Medvedev su Telegram -. Sembra che solo Scholz, che sta cercando benzina in Canada, riesca ancora a lavarsi per bene. Cosa accadrà al prezzo alla fine dell'anno? 3.000 dollari? 4.000 dollari? Chi offre di più, signori?" aggiunge Medvedev, ponendo una domanda retorica: "Chi è il migliore?".

Con l'aumento vertiginoso (che ieri ha raggiunto i picchi registrati lo scorso Febbraio, con l'inizio dell'invasione Russa in Ucraina), sono salite le preoccupazioni dei leader europei (specie la Germania) per le conseguenze sul caro bollette ed il paventato rischio di parziali interruzioni delle attività nella filiera industriale.