Vaiolo delle scimmie, turista italiano ricoverato a Cuba. È grave

Un turista italiano è ricoverato in condizioni critiche a Cuba, i sintomi sono quelli del vaiolo delle scimmie. Si tratta del primo caso di vaiolo delle scimmie a Cuba. Il paziente - secondo il ministero della salute di L'Avana - è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni "critiche" con pericolo di vita. La situazione clinica del paziente è andata peggiorando nell'arco di tre giorni ed è al momento in terapia intensiva. È arrivato lunedì a Cuba e mercoledì si è sentito male, giovedì è stato trasferito in ospedale per "trattamenti intensivi, arrivando in arresto cardiaco". "Il turista italiano ha alloggiato in una casa in affitto e ha visitato diversi luoghi nelle province occidentali del paese", ha aggiunto il ministero.