Zaporizhzhia, la Russia accusa l'Ucraina di aver usato sostanze tossiche

Il ministero della Difesa russo ha spiegato che gli specialisti del Main Research and Testing Institute of Military Medicine a San Pietroburgo hanno condotto un'ulteriore analisi, che ha confermato inequivocabilmente la "presenza di veleno organico di origine artificiale, la tossina botulinica di tipo 'B'. Il ministero della Difesa sta raccogliendo i documenti con i risultati delle analisi e consegnerà le prove del "terrorismo chimico del regime di Kiev" all'Opac, l'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche, si legge ancora su Tass.

"Sullo sfondo delle sconfitte militari in Donbass e in altre regioni, il regime di Zelensky ha autorizzato atti terroristici con l'uso di agenti chimici contro militari e civili russi", ha riferito il dicastero come riportano le agenzie russe. Secondo Mosca, in alcuni soldati in servizio nell'area e ora ricoverati sono stati riscontrati segni di "forte avvelenamento".

Secondo quanto riportato dalla Reuters un consigliere del ministero degli interni ucraino ha affermato in risposta che il presunto avvelenamento potrebbe essere stato causato dalle forze russe che hanno mangiato carne in scatola scaduta.

"Sul fatto del terrorismo chimico sanzionato dal regime Zelenskiy, la Russia sta preparando prove a sostegno con i risultati di tutte le analisi", ha affermato il ministero russo in una nota. Non è stato detto quanti militari abbiano sofferto o quali fossero le loro condizioni ora. Non ha detto quale fosse la "prova di supporto".

La tossina botulinica di tipo B è una neurotossina che può causare botulismo se ingerita in prodotti alimentari precedentemente contaminati, ma può anche avere usi medici. Il ministero della Difesa ucraino non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Reuters, ma il consigliere del ministero degli interni Anton Gerashchenko ha commentato l'accusa russa sull'app di Telegram: "Il dipartimento (ministero della difesa russo) non chiarisce se l'avvelenamento possa essere stato causato da carne in scatola scaduta, in cui si trova spesso la tossina botulinica. Le razioni scadute sono state ampiamente lamentate dalle forze di occupazione sin dai primi giorni dell'invasione dell'Ucraina", ha detto.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che stava conducendo un'ulteriore indagine su un incidente in cui Volodymyr Saldo, l'amministrazione insediata dalla Russia nella regione di Kherson occupata in Ucraina, si è ammalato.