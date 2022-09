Incidenti mortali sul lavoro: un quadro a tinte fosche

A Roma ieri un operaio è morto cadendo da una impalcatura di un palazzo in ristrutturazione. Mercoledì scorso due uomini hanno perso la vita in un container da cantiere a Moltrasio, sul lago di Como, dove avevano trascorso la notte accendendo un braciere artigianale.

Forse basterebbe questo per raccontare le morti sul lavoro ma al Safety Expo 2022, evento di riferimento in Italia di prevenzione e salute si è riportato di quello che è successo in parte della Lombardia tra fine agosto e i primi di settembre. Sette decessi in sette giorni. E nei primi sette mesi dell’anno il bilancio dei soli morti sul lavoro superava quota 500 sul territorio nazionale.

Un quadro a tinte fosche che chiede con urgenza una riflessione sulla sicurezza di ogni luogo di lavoro. L’indicazione passa per i finanziamenti alle imprese, il passaggio alla transizione ecologica e fare formazione.

“Il dato che ha colpito – ha detto Stefano Massera Direttore Tecnico Istituto informa- è il numero dei partecipanti 270, dopo due anni di pandemia. Questo si lega a due fatti: l’alto numero di richiesta di sicurezza per chi offre lavoro e di chi lavora”.