Nero, perle e velette. Kate, Camilla e Meghan e il dress code dei funerali della Regina

Nel corso del suo regno da record, Elisabetta II ha contribuito a traghettare la Gran Bretagna nell'era moderna. Così, modernità e tradizione non potevano che convivere in un equilibrio perfetto nella cerimonia di addio alla sovrana, organizzata e pianificata nei minimi dettagli dal duca di Norfolk, con l'aiuto della Regina stessa negli ultimi vent'anni. Anche il dress code ha seguito un rigido protocollo, come si è potuto osservare quando gli ospiti hanno iniziato a entrare nell'Abbazia di Westminster, consegnando l'invito in cartoncino rosso, impeccabilmente in scuro come l'etichetta del lutto impone.

L'evento è stato il primo funerale di Stato tenutosi nel Regno Unito dai tempi di Winston Churchill nel 1965. Le ultime esequie di un monarca sono state quelle del padre della Regina, Giorgio VI, nel 1952. L'addio a Elisabetta, probabilmente, è stato seguito da miliardi di persone, più di quattro, azzarda il Daily Mail - ma le cifre non sono ancora confermate - e in tantissimi hanno commentato i funerali sui social network con gli occhi puntati sui membri della famiglia reale. Seduti naturalmente in prima fila, con gli uomini in alta uniforme a partire da re Carlo III - tranne i principi Andrea e Harry, privati dei titoli militari - e le signore in abito scuro. La regina consorte Camilla e la principessa del Galles Kate hanno omaggiato la tradizione del “velo”, in uso dal funerale di Giorgio VI, scegliendo cappellini con veletta, e ricordato la Regina indossando gioielli amati dalla sovrana. La veletta ha una valenza simbolica molto forte, nel dress code del lutto, ma non è obbigatoria: Kate l'aveva indossata anche ai funerali del principe Filippo. Meghan ne ha fatto a meno, così come Sophie, moglie di Edoardo, Zara Phillips e Beatrice di York (ma non la sorella Eugenia).

Getty La Regina Madre, la Regina Eisabetta e la sorella Margareth ai funerali di Giorgio VI

Kate con la collana (di perle) di Elisabetta La principessa del Galles è arrivata all'Abbazia di Westminster in auto insieme a Camilla e ai due figli George e Charlotte: assente il piccolo Louis, grande protagonista, a modo suo, del Giubileo di Platino della Regina, celebrato a giugno. Capelli raccolti, trucco delicato, Kate ha scelto un modello, avvitato e con scollo a V, di Alexander McQueen, uno dei suoi brand del cuore. Lo ha abbinato a un paio di décolleté, cappello a tesa larga con veletta e gioielli di perle (i preferiti di Elisabetta II).

Getty La principessa del Galles Kate

In particolare ha colpito la scelta di indossare il cosiddetto “Japanese Pearl Choker”, una collana con quattro file di perle e un grande fermaglio con diamanti, donata a Elisabetta II negli anni '70 dal governo giapponese, precedentemente indossata da Kate per le celebrazioni del 70esimo anniversario di matrimonio di Elisabetta e Filippo del 2017 e al funerale del duca di Edimburgo nel 2021 e, prima di lei, dalla precedente principessa del Galles Diana. Una scelta di stile che suggella l'amore per la Corona ma che sottolinea ancor di più il legame familiare.

gettyimages Funerali della regina, Kate con la collana della regina indossata anche da Diana

Così come quella del braccialetto con quattro file di perle, già indossato nel 2019 in occasione del banchetto che la regina Elisabetta organizzò a Buckingham Palace per il presidente degli Stati Uniti e degli orecchini pendenti di perle del Bahrain, donati alla sovrana in occasione delle nozze nel 1947. Le perle vengono indossate tradizionalmente nei periodi di lutto e perché erano l'accessorio preferito dalla sovrana. "La tradizione reale di indossare perle durante periodi di lutto risale alla regina Vittoria, che fu così sopraffatta dal dolore quando il principe Alberto morì che non indossò altro che nero per il resto della sua vita", ha detto il gioielliere britannico Steven Stone a Page Six Stile. "Di tanto in tanto i suoi completi neri venivano interrotti da gioielli, anche se erano sempre neri, incolori o perle", ha continuato, aggiungendo: "Si pensava che le perle rappresentassero lacrime, stabilendo una tradizione che è durata fino ai giorni nostri". Sabato la principessa del Galles ha indossato un'altra famosa collana della regina, quella di perle a tre fili durante un pranzo di ricevimento a Buckingham Palace. E sempre in quell'occasione aveva scelto di indossare il braccialetto con tre file di perle che apparteneva alla principessa Diana.

gettyimages Funerali della regina, Kate con la collana della regina indossata anche da Diana

In occasione della processione del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall, Kate aveva reso omaggio alla sovrana con una spilla a forma di foglia con diamanti e tre perle nel mezzo che le aveva donato proprio lei. La spilla era stata indossata dalla stessa Elisabetta in occasione di un viaggio a Seul nel 1999.

Getty Kate indossa la spilla donata dalla Regina

Al funerale di Elisabetta II hanno partecipato anche i principini George e Charlotte. George, seduto tra il papà William e la mamma Kate, composto, in completo scuro e cravatta. La sorellina, vestita di nero, con cappello a falde rigide decorato da un fiocco dello stesso colore, capelli sciolti sulle spalle e cappottino alle ginocchia. Rispettosa, a testa bassa, ha omaggiato la bisnonna con una spilla a forma di ferro di cavallo, ispirata alla grande passione di Elisabetta II.

Camilla con la spilla del Giubileo della regina Vittoria La regina consorte, Camilla, ha scelto di non indossare perle al funerale di Elisabetta II. Ha però appuntato al bavero la spilla del Giubileo di diamante della regina Vittoria: diamante e zaffiro a forma di cuore, con il numero 60 in cifre cirilliche, ad indicare gli anni di regno celebrati. Potrebbe trattarsi a suo modo di un omaggio ad Elisabetta II, volendo indicare che la sovrana scomparsa l'8 settembre ha superato in anni di regno (70) la regina Vittoria (63). Un riferimento sicuro alla sovrana è invece la borsa, una pochette Launer, l'etichetta preferita della Regina.

Getty La regina consorte Camilla ai funerali di Elisabetta II

Le lacrime di Meghan Meghan Markle ha scelto di omaggiare la regina Elisabetta II al suo funerale indossando un paio di orecchini di perle che le aveva donato la sovrana poco dopo il matrimonio con il principe Harry nel 2018. La duchessa di Sussex si è presentata avvolta in un abito di Stella McCartney, la versione in nero di una mise già indossata - in blu - in occasione del 92esimo compleanno della monarca alla Royal Albert Hall nell'aprile 2018. Gli orecchini di perle sono gli stessi che Meghan portò in occasione dell'unico viaggio da sola con Elisabetta II nel giugno 2018: all'epoca, la neosposa di Harry aveva accompagnato la sovrana in un viaggio in treno nel Cheshire per l'inaugurazione del Mersey Gateway Bridge. Sono famosi per essere stati citati dalla stessa Megan durante un'intervista in esclusiva con Oprah Winfrey nel 2021. "La regina, per esempio, è sempre stata meravigliosa con me", come in occasione del primo "impegno pubblico insieme", aveva raccontato la duchessa di Sussex. "Quella mattina abbiamo fatto colazione insieme, e mi ha fatto un bellissimo regalo, un paio di orecchini di perle e una collana abbinata".

Getty Meghan Markle, duchessa di Sussex

Impossibile non notare che la duchessa di Sussex, si è asciugata la guancia con una mano, mentre era in piedi accanto a Camilla, la regina consorte, a Kate, principessa del Galles, e ai figli di lei.