Francesco proclama beato Papa Luciani: "Visse senza compromessi, pastore mite e umile"

Nonostante l'atmosfera plumbea e la pioggia battente, migliaia di fedeli si sono radunati in piazza San Pietro per la messa e la cerimonia di beatificazione di Papa Giovanni Paolo I.

Un grande applauso si è levato dalla folla di fedeli, circa 25000 mila, quando papa Francesco ha pronunciato la formula di beatificazione e mentre veniva svelato sulla facciata di San Pietro l'arazzo col ritratto di papa Albino Luciani realizzato su dipinto dell'artista iperrealista cinese Yan Zhang. Tra loro anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le festa del nuovo beato sarà il 26 agosto, giorno dell'elezione, nel 1978, di papa Giovanni Paolo I "il Papa del sorriso", così fu chiamato, che guidò la Chiesa cattolica per soli 33 giorni.

Pochi giorni che però, non hanno impedito a Luciani di introdurre cambiamenti importanti: uno su tutti il linguaggio e lo stile colloquiale senza precedenti, rivolto ai fedeli, in particolare nelle udienze del mercoledì, un linguaggio nuovo più semplice che abolì il plurale maiestatis. Stile che è stato adottato dai papi successivi, cambiando profondamente la Chiesa.

Nell'omelia del celebre Angelus del 10 settembre del 1978 invitò più volte alla fiducia in Dio "che è padre ma è anche madre" e a non perdere mai la speranza: "una virtù obbligatoria per noi credenti" che ci fa "viaggiare in un clima di fiducia e di abbandono".