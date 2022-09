La sorpresa delle forze ucraine: contrattacco tra Kharkiv e Izyum

“Lo spostamento di truppe russe da Kharkiv e dal Donbass verso sud", dove Mosca ha perso il controllo di alcune limitate porzioni di territorio, " sta probabilmente aprendo delle opportunità di contrattacco alle forze ucraine”. Lo scrive nel suo report di ieri l'Institute for the Study of War, autorevole think tank statunitense.

Ieri è infatti iniziata un'inattesa controffensiva nella regione di Kharkiv, vicino al centro abitato di Balakliya, che sembra aver costretto i russi a riparare sulla riva sinistra dei fiumi Severskyi Donets and Serednya Balakliika. Secondo un funzionario della autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk controllata dalla Russia, le forze ucraine hanno "circondato" la cittadina.

ISW, incrociando video pubblicati dagli ucraini e report militari russi, ha confermato ieri sera la conquista di Verbivka (3 km a nord-ovest di Balakliya) e ha citato fonti russe che esprimono preoccupazione che l'attacco ucraino intenda tagliare le forze ucraine fuori da Izyum per poi incunearsi gradualmente nella regione di Luhansk, dove da due mesi si è arrestata l'avanzata russa. Izyum dista solo una quarantina di chilometri da Sloviansk, città controllata da Kiev, colpita duramente, in questi giorni, dall'artiglieria russa, ma a cui le truppe di terra non riescono ad avvicinarsi.

Rob Lee, analista militare presso il Foreign Policy Research Institute, ha detto al Guardian che “la Russia non ha forti riserve in quest'area che potrebbero essere inviate rapidamente per colmare le lacune e rafforzare le città chiave. L'Ucraina potrebbe avere una superiorità di numeri e mezzi qui". Ancora il Guardian cita Aleksandr Kots, un blogger di guerra pro-Cremlino, che ha accusato le autorità russe per aver nascosto “cattive notizie”. "Dobbiamo iniziare a fare qualcosa per il sistema in cui alla nostra leadership non piace parlare di cattive notizie e i loro subordinati non vogliono turbare i loro capi", ha detto.

Nella giornata di oggi, da parte ucraina sono stati divulgati il filmato della cattura di un tenente colonnello delle forze speciali russe, nelle vicinanze di Balakliya, e quello dell'abbattimento di un caccia russo Su-25 proprio nei cieli tra Kharkiv e Kiev