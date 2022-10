Aggressione a Rushdie: "Ha perso un occhio e l'uso della mano". Rivelazione dell'agente

Salman Rushdie ha perso la vista da un occhio e l'uso di una mano, dopo la feroce aggressione a coltellate subita due mesi fa, sul palco del festival letterario della Chautauqua Institution, nello stato di New York. A rivelarlo il suo agente, in una intervista al Pais. Lo scrittore 75enne - candidato al premio Nobel - aveva ricevuto minacce di morte dall'Iran negli anni '80 dopo la fatwa dell'ayatollah Khomeini per il suo libro "Versetti satanici". Il 12 agosto scorso l'attacco di uno sconosciuto a causa del quale ha rischiato di morire.



Un lupo solitario radicalizzato

L'attentatore, il 24enne Hadi Matar, si è dichiarato non colpevole e ha sostenuto di aver tentato di uccidere lo scrittore perché "ha attaccato l'Islam con la sua opera", di cui però ha ammesso di aver letto ben poco. Secondo le prime indagini si tratterebbe di un cosiddetto lupo solitario, che si sarebbe radicalizzato da solo.

@Ap Hadi Matar assalitore Salman Rushdie

I dettagli a due mesi dall'aggressione

"Le sue ferite sono profonde ma ha perso anche la vista da un occhio", così ad El Pais Andrew Wylie, considerato il più potente agente letterario del mondo, con un portafoglio che comprende Borges, Camus, Bellow, Brodsky, Kundera, Pamuk, Sontag e gli italiani Bassani, Calvino. "Aveva tre ferite gravi sul collo. Una mano è immobilizzata perché i nervi sul braccio sono stati recisi. E ha un'altra quindicina di ferite sul petto e sul torso". L'agente si è rifiutato di dire se lo scrittore sia ancora in ospedale per tutela della sua incolumità: "Non posso dare informazioni su dove si trovi. Vivrà e questa è la cosa più importante".

@ap L'autore Salman Rushdie a terra sul palco del Chautauqua Institution

La "Fatwa" in vigore da più di quarant'anni

"Penso che l'attacco - così Wylie - sia stato probabilmente qualcosa di cui io e Salman abbiamo discusso in passato, ossia che il principale pericolo da lui corso per molti anni dopo la fatwa era quello di una persona a caso che sbuca dal nulla e lo attacca: non ci si può proteggere da una cosa del genere". Ha concluso l'agente dello scrittore.

@ansa Salman Rushdie