Brasile: Bolsonaro non commenta la vittoria di Lula, le congratulazioni dei leader internazionali

Sconfitto nel ballottaggio il presidente uscente brasiliano Jair Bolsonaro non ha commentato i risultati pubblicati da Tribunale superiore elettorale (Tse) e non ha neppure riconosciuto la vittoria dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Persone vicine al candidato sconfitto hanno ammesso in dichiarazioni ai media che "non c'è il clima per contestare il successo di Lula". Mauro Cesar Cid, stretto collaboratore di Bolsonaro, ha avvertito i ministri del governo che cercavano di entrare in contatto con il capo dello Stato sconfitto, che l'interessato "era andato a dormire".

Il quotidiano Folha de Sao Paulo ha osservato che la vittoria di Lula rappresenta un evento senza precedenti nella storia delle elezioni presidenziali in Brasile dal ritorno della democrazia, e cioè che Bolsonaro è il primo presidente che non è riuscito a farsi rieleggere. Lo aveva invece ottenuto nel 1997 Fernando Henrique Cardoso, e successivamente lo stesso Lula, nel 2006, e Dilma Rousseff (nel 2014). Il giornale conclude avvertendo che, pur sconfitto, "il presidente Bolsonaro esce rafforzato e e può essere già automaticamente considerato un precandidato a succedere a Lula nel 2026, visto il consolidarsi del bolsonarismo in tutto il Paese".

Le reazioni internazionali

"Mando le mie congratulazioni a Luiz Inácio Lula da Silva per la sua elezione a prossimo presidente del Brasile dopo elezioni libere, eque e credibili. Non vedo l'ora di lavorare insieme per continuare la cooperazione tra i nostri due Paesi nei mesi e negli anni a venire". Così in un tweet il presidente Usa, Joe Biden, si congratula con il neo eletto presidente del Brasile.

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni a Lula da Silva, auspicando di avere con lui una "cooperazione costruttiva in tutti i campi". L'ha reso noto oggi il Cremlino. "Accetta le mia sincere congratulazioni per i risultati delle elezioni, che confermano la tua grande autorità politica", ha scritto Putin. "Spero - ha continuato - che facendo sforzi congiunti potremo proseguire nello sviluppo di una cooperazione russo-brasiliana costruttiva in tutti i campi".

"Congratulazioni, caro Lula, per la sua elezione che apre una nuova pagina nella storia del Brasile. Insieme, uniremo le forze per affrontare le numerose sfide comuni e rinnoveremo il legame di amicizia tra i nostri due Paesi". Così il presidente francese, Emmanuel Macron, su Twitter, si congratula con il neo eletto presidente brasiliano.

Anche l'ambasciata della Cina a Brasilia si è congratulata con il presidente eletto brasiliano e con il suo vice, Geraldo Alckmin, per essersi imposti nel ballottaggio svoltosi ieri. Via Twitter, la rappresentanza diplomatica cinese ha offerto "i migliori auguri" per "successi ancora maggiori nello sviluppo del Brasile". Durante la presidenza di Jair Bolsonaro, rileva il quotidiano O Globo, “le relazioni tra Brasile e Cina sono state segnate da gravi tensioni". Il quotidiano economico Valor ha ricordato che, nonostante le tensioni, la Cina è Il principale partner commerciale del Brasile, con esportazioni brasiliane che nel 2021 sono state di 87,7 miliardi di dollari, in gran parte provenienti dal settore agro-zootecnico (soia e carne).

"Congratulazioni al presidente eletto Lula. I brasiliani hanno scelto il cambiamento. L' Ue è impegnata a cooperare sulle sfide globali: pace e stabilità, prosperità, cambiamento climatico. E lavoreremo con l'intera regione. Non vedo l'ora o di congratularmi presto con lei di persona". Lo ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. E le congratulazioni a Ignacio Lula arrivano anche dal commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni. "Congratulazioni a Lula, Presidente eletto del Brasile. Una grande opportunità di collaborare sulle sfide globali dell'economia e del clima", sono le parole, su Twitter, di Gentiloni.