Canadair precipitato sull'Etna, ritrovati i resti dei due piloti

Al momento le ipotesi si cui si lavora per ricostruire le cause del tragico incidente di ieri sono due: uno stallo d’ala dovuto a una manovra sbagliata o un volo a quota troppo bassa.

Circa venti anni fa Mazzone, grazie alle proprie abilità, riuscì ad atterrare, alla guida di un aereo da turismo in avaria, sul lungomare di Salerno.

Nel disastro aereo, in cui rimase gravemente ferito, perse la vita il capitano Maurizio Poggiali, che volava con lui. Pozzoli fu condannato in via definitiva per omicidio colposo a un anno e sei mesi e per danno erariale dalla Corte dei Conti. Ultimamente Pozzoli volava con la società Babcock che gestisce i servizi antincendio dei Vigili del Fuoco.

Matteo Pozzoli, 58enne di Erba, era un ex pilota dell’Aeronautica Militare, figlio dell’ex sindaco leghista del paese. Nel 1997, mentre era alla guida del SIAI 208, ebbe un incidente sul monte Luponi, a Cori, in provincia di Latina.

“Esprimo, a nome della Croce Rossa Italiana, grande dolore per il grave incidente che ha visto precipitare un canadair impegnato a domare un incendio in Sicilia. La solidarietà dell’Associazione va alle famiglie dell’equipaggio, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a tutti i soccorritori impegnati in queste difficili ore”, riferisce Rocca.

In mattinata era sul posto il sindaco di Linguaglossa. “Stamattina mi sono recato nel luogo in cui prosegue la ricerca dei due piloti dispersi. Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sta effettuando una mappatura dell’area dove ha avuto luogo l’impatto. Una volta acquisita la mappatura poi si recherà nel luogo esatto, dove è precipitato il Canadair, per verificare meglio quanto accaduto”, riferisce il primo cittadino.

“Il luogo dell'impatto non è stato fino ad ora accessibile - prosegue - perché era molto caldo. La mia comunità manifesta la propria vicinanza alle famiglie dei due piloti. Abbiamo annullato un evento che era in programma questa sera, una fiera di prodotti tipici della zona, non c’è aria di festa a Linguaglossa”.