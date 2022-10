Maltempo: oggi allerta gialla in 11 regioni. Allagamenti a Marsala e Trapani

Una perturbazione in arrivo dal Mar Mediterraneo occidentale tenderà ad accentuare le condizioni di instabilità sul territorio italiano, a partire dai settori di ponente, con fenomeni che assumeranno anche carattere temporalesco e, a partire da ieri sera, risulteranno via via più intensi sulle regioni del sud. Lo fa sapere, in una nota, la Protezione civile.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 10 ottobre, allerta gialla, su Emilia-Romagna, Umbria, parte di Toscana e Marche, sul Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Disagi a Marsala: attività commerciali e abitazioni allagate. Traffico in tilt

Forti piogge e raffiche di vento hanno raggiunto già nella serata di ieri Marsala, in Sicilia. Le precipitazioni hanno messo in difficoltà la viabilità in molte arterie principali della città. Sono state registrate continue interruzioni di energia elettrica, sia nell'illuminazione pubblica che in quella privata. Alcune strade si sono completamente riempite d'acqua, diventando letteralmente impraticabili, come Via Vecchia Mazara. In Via Roma, pieno centro storico, il livello dell'acqua ha superato il marciapiede, raggiungendo l'ingresso di alcune attività commerciali e abitazioni.

Allagamenti e disagi anche a Trapani

Un violento nubifragio si è abbattuto su Trapani, creando disagi e soprattutto nuovi allagamenti in città che hanno trasformato le strade in fiumi. Tra le zone più colpite, via Virgilio, dove sono entrate in funzione le pompe idrovore. "In questo momento la pioggia è meno intensa, si cerca far defluire l'acqua", scrive l'associazione Sos Valderice su Facebook.