Metà del mondo non è preparato contro i disastri, l'Onu: "Non devono diventare mortali"

Il rapporto "Global Status of Multi-Hazard Early WarningSystems - Target G", elaborato da due uffici delle Nazioni Unite e diffuso nella Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastro mette in evidenza come meno della metà dei paesi in via di sviluppo e solo un terzo dei piccoli Stati insulari hanno un sistema di allerta precoce multi-rischio. Un’aspetto che sorprende perché ci si aspettava “paesi sviluppati” e“ricchi”.

I sistemi di allerta precoce, si legge, "sono un mezzo collaudato per ridurre i danni alle persone e alle risorse prima che si verifichino pericoli imminenti, tra cui tempeste, tsunami, siccità e ondate di caldo". La mezza stagione, per dirla in modo ironico non solo non c’è più, ma oramai è come le foto in bianco e nero dei nonni. Quello che siamo abituati a vedere ed affrontare sono eventi meteo estremi e imprevedibili, e allora l’Onu dice: "gli investimenti in sistemi di allerta precoce relativi a molteplici rischi sono più urgenti che mai" soprattutto perché bisogna "mettere in guardia non solo dall'impatto iniziale dei disastri, ma anche dagli effetti" come il suolo scompaia dopo un terremoto o una frana e focolai di malattie dopo forti piogge.