Twitter dà l'ok all'offerta di Musk, si va verso la conclusione dell'accordo

Il miliardario Elon Musk ha cambiato nuovamente idea e ha riproposto la sua offerta originale di 44 miliardi di dollari per prendersi Twitter. Twitter ha confermato di aver ricevuto l'offerta di Elon Musk e ora afferma di voler concludere la transazione al prezzo originale dell'offerta.

L'accordo, qualora siglato, segna la fine di un'aspra battaglia legale che stava per andare a processo e mette la persona più ricca del mondo a capo di una delle piattaforme mediatiche più influenti dopo mesi di turbolente controversie che hanno danneggiato il ‘brand’ Twitter e che non hanno fatto bene alla reputazione di Musk, additato per il suo comportamento non proprio regolare. La mossa di Musk arriva a due settimane di distanza dall'inizio del processo che vede il magnate contrapposto alla società davanti alla Delaware Chancery Court.

Musk, già amministratore delegato di Tesla Inc, rileverà una società che inizialmente si era impegnato ad acquistare ad aprile. Le azioni di Twitter oggi sono aumentate del 12,7% fino a $ 47,93 prima che le negoziazioni venissero annullate per la seconda volta, mentre le azioni di Tesla sono aumentate di circa l'1%. Bloomberg ha infatti riportato la mossa diverse ore prima, dicendo che Musk aveva fatto la sua propsota a Twitter con una lettera. E ha citato persone che hanno chiesto di non essere identificate discutendo di informazioni riservate.

Dopo la sospensione le azioni di Twitter alla Borsa di New York sono volate al 22% a $ 51,83. L'accordo, stando a quanto riferito da una fonte a Cnbc, potrebbe chiudersi già venerdì.