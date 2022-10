Von der Leyen: dall'Europa 18 miliardi di aiuti all'Ucraina nel 2023

L'Unione europea prevede di fornire un aiuto finanziario di 1,5 miliardi di euro al mese all'Ucraina nel 2023. Lo ha indicato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In totale per l'anno prossimo si tratterà di 18 miliardi di euro. A questo punto toccherà ai ministri finanziari “definire il meccanismo appropriato”, ha affermato von der Leyen. Si tratterà di emettere nuove obbligazioni Ue perché il fondo specifico per la pace (circa 7 miliardi di euro) si sta esaurendo.

Ue: l'Ucraina ha diritto di riprendersi le zone occupate

Si è conclusa la discussione del Consiglio europeo relativa alla guerra in Ucraina, durante la seconda giornata che vede riuniti i capi di Stato e di governo dei 27 paesi e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen.

Il Consiglio “ribadisce il suo pieno sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina”, in quanto “l'Ucraina esercita il suo diritto intrinseco all'autodifesa contro l'aggressione russa. Ha il diritto di liberare e riprendere il pieno controllo di tutti i territori occupati entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti", è quanto si legge nelle conclusioni sull'Ucraina del Consiglio europeo.

"I crimini di guerra commessi contro gli ucraini, di cui esistono prove crescenti, e la continua distruzione delle infrastrutture civili sono una grave violazione del diritto internazionale", si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo riconosce gli sforzi dell'Ucraina per assicurare giustizia, anche per il crimine di aggressione e “invita ad esplorare le opzioni per garantire la piena giustizia", prosegue il testo.