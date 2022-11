Biden nell'ultimo intervento in Maryland: "La democrazia è in pericolo, è il momento di difenderla"

A un giorno dall’Election day che potrebbe inaugurare una nuova era del governo a Washington, l’ultimo intervento di Biden che ha parlato agli elettori in Maryland, intorno alle 19 ora locale, l'una di notte in Italia, per sostenere il candidato democratico, Wes Moore, considerato ampiamente favorito. "Abbiamo ancora una notte per fare tutto quello che possiamo", ha detto Biden ai colleghi democratici alla Casa Bianca. A seguire, il rivale Trump farà il suo intervento in Ohio alle 20, quando in Italia saranno le due di notte. Sono le ultime battute prima dell'apertura delle urne per le elezioni midterm 2022.

Biden è arrivato alla Bowie State University insieme alla moglie accolto da applausi calorosi. Prima dell'intervento del marito la first lady, Jill Biden, si è rivolta a tutte le mamme presenti: "Io so che siete impegnate, avete da fare la biancheria e tutto il resto, ma questa elezione è troppo importante. Mettete l'andare a votare in cima alle vostre cose da fare. Chiamate i vostri vicini, ogni voto conta".