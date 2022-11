Ghanim Al-Muftah, simbolo dei Mondiali 2022

Classe 2002, ama gli sport estremi e si vuole laureare in Scienze politiche per intraprendere la carriera diplomatica. Ghanim Al-Muftah, celebre youtuber qatariota, nato con una rara sindrome, la sindrome da regressione caudale (CDS), è considerato un simbolo di perseveranza, ispirazione per un'intera generazione, vista la sua capacità di superare ogni ostacolo legato alla sua condizione fisica.