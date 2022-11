Eitan: la Cassazione respinge il ricorso dei nonni materni

La Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il ricorso dei nonni materni che contestavano la nomina della zia paterna Aya Biran come tutrice provvisoria di Eitan, il bambino sopravvissuto al crollo della funivia del Mottarone il 23 maggio 2021, nel quale sono morte 14 persone, tra le quali la madre, il padre, il fratello e i nonni paterni del piccolo.

La decisione della Corte è motivata dal fatto che, per via della conflittualità tra parenti, lo scorso dicembre il Tribunale per i minori di Milano ha nominato un tutore legale per curare gli interessi del bambino , “un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine”. È stato proprio quest'ultimo a costituirsi in giudizio contro il reclamo di Shmuel Peleg e Esther Cohen, nonni materni di Eitan.