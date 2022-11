L'ambasciatore dei Mondiali Khalid Salman: " In Qatar omosessualità proibita, è un danno mentale"

Si avvicina il fischio d'inizio e cresce l'attenzione sulle violazioni dei diritti umani in Qatar. Oggi a far discutere sono le dichiarazioni dell'ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar ed ex calciatore della nazionale Khalid Salman. In un'intervista alla tedesca Zdf, che sarà trasmessa integralmente questa sera, ha descritto l'omosessualità come “malattia” e "danno mentale". Questo dopo aver detto che chi arriva in Qatar deve rispettare le regole del Qatar.

Nel Paese arabo l'omosessualità è punita per legge, è “haram”, ha ricordato egli stesso, cioè “proibita”.