Auto si scontra contro un bus: 3 ragazzi morti nel Barese: avevano tra i 21 ed i 29 anni

Un 21enne è morto sul colpo, altri due sono morti dopo il ricovero in ospedale. Si tratta di quattro ragazzi, tra i 21 e i 29 anni, coinvolti in un grave incidente avvenuto la scorsa notte a Modugno (Bari) sulla strada statale 96 in direzione Altamura. Un altro giovane è ricoverato in ospedale.