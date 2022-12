Covid in Cina, a Chongqin niente più obbligo di quarantena in caso di sintomi lievi

Le persone con sintomi di COVID-19 in una delle più grandi città della Cina possono ora andare a lavorare "normalmente". Il significativo cambio di rotta rispetto alla politica della tolleranza zero sancita dal governo parte da Chongqing, 32 milioni di abitanti, nel Sud del paese.

Con le autorità che ammettono che l'epidemia è "impossibile" da tracciare, la megalopoli è diventata una delle prime città a consentire alle persone recarsi a lavoro anche con sintomi visibili, scrive oggi il Chongqing Daily, citando un avviso delle autorità comunali.

La nota afferma che i lavoratori "lievemente sintomatici" del governo, del partito e dello stato "possono lavorare normalmente dopo aver preso protezioni personali in conformità con le loro condizioni fisiche e le esigenze del loro lavoro".

I residenti sono stati anche invitati a non sottoporsi "inutilmente" ai test e a non richiedere alle persone di mostrare un attestato di negatività al virus, con eccezioni solo per alcune strutture come case di cura, scuole e carceri.

Il capovolgimento nella linea adottata dalle autorità cinesi arriva dopo mesi di restrizioni senza eguali, quando anche un singolo caso poteva mandare migliaia di persone in lockdown.

La misura potrebbe presto essere sancita anche nella provincia orientale dello Zhejiang - un importante centro economico che ospita oltre 60 milioni di persone.

Intanto, però, a Shangai, la maggior parte delle scuole è tornata in dad. La misura riguarda anche gli asili nido e i centri per l'infanzia.