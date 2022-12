Istat: il tasso di occupazione sale al 60,5%, mai così alto dal 1977

A ottobre 2022 l'occupazione segna una crescita dello 0,4% e aumenta per uomini e donne, per i dipendenti permanenti e per gli ultracinquantenni, diminuisce invece per le restanti classi di età, per i dipendenti a termine e gli autonomi. Lo rileva l’Istat, nei dati mensili su Occupati e disoccupati, sottolineando che gli occupati in totale sono 23.231.000.

La crescita dell'occupazione a ottobre segna un aumento di 82mila tra lavoratori e lavoratrici rispetto a settembre (+0,4%) e di 496mila rispetto a inizio anno (+2,2%). Tale tendenza è stata trainata dall'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato che sono risultati 117mila in più rispetto a settembre e 502mila in più rispetto al 2021.

Di contraltare, i disoccupati scendono di 8mila unità (-0,4%) e gli inattivi tra 15 e 64 anni calano di 62mila unità (-0,5%), rispetto al mese precedente. Rispetto all’anno scorso, la tendenza è più evidente, con un calo del 14% dei disoccupati (321mila unità) e del 2,6% degli inattivi (336mila).