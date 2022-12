Manovra: vertice con i capigruppo di maggioranza, poi Meloni incontra i sindacati

Giorgia Meloni difende la manovra economica (dopo le polemiche per le critiche di Bankitalia) e rassicura sul massimo impegno del governo per raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Banca d'Italia, in audizione, aveva sollevato alcune critiche, in particolare sulla flat tax, sull'innalzamento al tetto per l'uso del contante, sulle nuove norme sul Pos. Per Meloni sulle "grandi voci" della finanziaria "non ci sono critiche sostanziali" da parte di Bankitalia e "questa è la cosa più importante". Una conferma, per la presidente del Consiglio, che "è una manovra ben fatta, seria", un "buon lavoro", nonostante i tempi strettissimi.

Rilievi a cui aveva replicato il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, principale consigliere della premier, salvo poi fare una (mezza) marcia indietro. "Non c'è mai stata polemica con la Banca d'Italia" ha ribadito anche questa mattina il sottosegretario all'Attuazione del programma arrivando a Palazzo Chigi per il vertice di maggioranza sulla legge di bilancio. Dopo l'incontro con i capigruppo il confronto tra la premier e i sindacati. Sul tavolo del governo la questione delle pensioni, il tetto al contante, le misure sull'uso del Pos, la flat tax.

"L'impianto" della manovra resterà quello, ma il passaggio in Aula della legge di bilancio sarà "autentico e saranno accolte alcune modifiche" dichiara il presidente dei senatori di Fdi Lucio Malan, arrivando a Palazzo Chigi. Per Malan c'è comunque "massima collaborazione con le forze politiche".

"L'obiettivo politico è abbassare le commissioni sull'uso del Pos. La soglia di spesa poi la deciderà il governo" dice il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, all'arrivo a Palazzo Chigi per il vertice.

Per Opzione donna si sta lavorando all'eliminazione della condizionalità dei figli dalla misura contenuta in manovra. La modifica potrebbe arrivare con un emendamento del governo. La misura contenuta nella legge di bilancio prevede la proroga per il 2023 della misura, che però viene limitata a tre categorie di donne (caregiver, con invalidità almeno al 74% e licenziate o dipendenti da aziende in crisi) con un innalzamento dell'età per uscire anticipatamente dal lavoro a 60 anni.

"L'incontro tra governo e capigruppo di maggioranza servirà ad analizzare in modo approfondito i margini di lavoro sulla manovra in Parlamento. Valuteremo non solo il numero degli emendamenti in funzione dei tempi stretti per l'approvazione della legge di bilancio, ma anche le relative coperture economiche. Le priorità di Forza Italia, pur nella consapevolezza che la coperta è corta, riguardano la detassazione per i nuovi assunti under 35, l'incremento delle pensioni minime e l'attenzione al comparto sicurezza". Così ad Agorà, su Rai Tre, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, che poi ha proseguito: "La maggioranza di governo ha compiuto delle scelte, per noi questa è la manovra migliore possibile nell'ambito di ciò che si poteva fare. Una cosa è certa: un conto è la legittima critica della legge di bilancio da parte dell'opposizione, altro è mistificare la realtà. Penso all'innalzamento del tetto per l'uso del contante:in molti Paesi europei, come la Germania, non esiste, eppure nessuno può dire che la Germania sia il Paese dell'evasione fiscale. Non si capisce, perciò, perché dobbiamo autoflagellarci a scapito della nostra economia. Lo stesso discorso vale per le sanzioni sul Pos nel caso di piccoli pagamenti: è una misura che va incontro alle difficoltà dei piccoli commercianti, privi di potere contrattuale verso le banche, in un periodo di particolari difficoltà".

Per quanto riguarda il Pnrr, dopo gli allarmi dei giorni scorsi sul rispetto degli obiettivi e sui presunti 'ritardi' lasciati dal governo Draghi, è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ribadire che il piano è "un'assoluta priorità" e che l'impegno assunto con l'Ue "va, ovviamente, onorato". Parole che Meloni dice di condividere: l'esecutivo "dall'inizio del suo mandato sta lavorando in maniera incessante sul Pnrr", ricorda.