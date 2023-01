A Bakhmut i mercenari russi attaccano senza sosta, gli ucraini difendono ogni centimetro

Un anno fa Bakhmut , capoluogo provinciale della regione di Donetsk, contava 71 mila abitanti. Oggi si stima ne restino tra le 2 e le 5 mila. Il primo agosto scorso, dopo due mesi e mezzo di ripetuti bombardamenti, i mercenari del gruppo Wagner hanno dato inizio all'attacco di terra per prenderne il controllo. Quella per Bakhmut è presto diventata la più sanguinosa delle battaglie sul territorio ucraino, tanto da essere definita comunemente "il tritacarne", proprio come la Battaglia di Verdun, in Francia, nella prima guerra mondiale.

In questi giorni gli attacchi russi si sono concentrati su Soledar, pochi chilometri a Nord Ovest: "I recenti guadagni russi a Soledar non fanno presagire un imminente accerchiamento di Bakhmut, contrariamente alle affermazioni fatte da fonti russe", ha scritto però l'Institute for the Study of War (Isw), un autorevole think tank con sede a Washington. In questo centro abitato "non è rimasta una sola casa intatta", ha detto all'agenzia Reuters una donna fuggita a Kramatorsk da pochi giorni. Proprio a Soledar si sono perse le tracce nelle ultime ore di due volontari britannici di 48 e 28 anni.

Recenti immagini aeree hanno mostrato campi di battaglia disseminati dai crateri lasciati dalle artiglierie contrapposte e dai cadaveri dei soldati russi rimasti uccisi. In gran parte sono quelli dei coscritti da settembre in poi: unità scarsamente addestrate e motivate che hanno fatto "peggio della forza più professionale con cui i russi hanno iniziato la guerra, da settembre i soldati russi sono morti in gran numero e hanno ottenuto solo piccoli avanzamenti", ha scritto Phillips O'Brien, professore di studi strategici all'Università di St Andrews. Anche da parte ucraina, tuttavia, le morti tra i soldati sarebbero numerose.