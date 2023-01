Biden su assalto a Congresso: "Democrazia ha vinto, non c'è posto per la violenza politica"

Nel suo discorso nell'anniversario dell'assalto al Congresso Usa, subito dopo la sua elezione a presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha sottolineato come la ''democrazia ha retto'' e "non c'era posto in America per la violenza politica".

"Una violenta folla di insurrezionalisti ha aggredito le forze dell'ordine, vandalizzato sale sacre, dato la caccia a funzionari eletti, tutto allo scopo di tentare di rovesciare la volontà del popolo e usurpare il trasferimento pacifico del potere", ha ricordato Biden.

"Tutto è stato alimentato dalle bugie sulle elezioni del 2020. Ma in questo giorno, due anni fa, la nostra democrazia ha retto perché noi popolo, come si riferisce a noi la Costituzione, non ci siamo tirati indietro. Noi gente abbiamo resistito. Noi popolo abbiamo prevalso", ha detto Biden.