John Elkann: "Ingiustizia evidente, ci difenderemo con fermezza"

John Elkann, erede designato da Gianni Agnelli a prendere in mano non solo il futuro dell'ex Fiat, ora Exor, ma anche della Juventus, in una intervista rilasciata a La Stampa e Repubblica in occasione dell'anniversario della scomparsa dell'Avvocato, commenta così la situazione del club bianconero:

"La Juventus non è il problema, ma è e sarà sempre parte della soluzione. Qui è in gioco il futuro della serie A e del calcio italiano, che sta diventando marginale e irrilevante", dice Elkann che parla di sentenza ingiusta, “E' la squadra italiana più amata e seguita: rappresenta il nostro calcio nazionale. L'ingiustizia di questa sentenza è evidente: in molti l'hanno rilevato, anche non di fede bianconera, e noi ci difenderemo con fermezza per tutelare l'interesse dei tifosi della Juve e di tutti quelli che amano il calcio”

Tra le tante passioni del nonno, scomparso il 24 gennaio 2003, c'erano sicuramente al primo posto il calcio e la sua Juventus che oggi lo ricorda così sui suoi social: