Israele. "Reazione forte, decisa e veloce": la risposta di Netanyahu agli attentati

Gerusalemme vive ancora momenti di terrore a meno di 14 ore dall’attacco di ieri sera a Neve Yaacov a nord est di Gerusalemme. In pieno shabbat, un ragazzo palestinese di 13 anni ha sparato con una pistola su un gruppo di israeliani ferendo un padre ed un figlio. Questa volta è successo nel quartiere misto di Silwan, non lontano dal Muro del Pianto.

“ La nostra reazione sarà forte, veloce e precisa. Sigilleremo e demoliremo le case dei terroristi con un processo accelerato ”. Così Benyamin Netanyahu , primo ministro di Israele, alla riunione del Consiglio di difesa a Tel Aviv. Lo stato di allerta è stato innalzato in tutto il Paese e 3 battaglioni aggiuntivi sono stati schierati in Cisgiordania , la polizia presidia tutti i luoghi pubblici del Paese. “ Non vogliamo un escalation, ma siamo pronti a ogni nuovo scenario ” ha chiosato il premier israeliano, mentre si stanno prendendo in esame anche azioni più forti anche contro le famiglie e gli amici dei terroristi .

Ieri sera, a inizio shabbat, sette israeliani hanno perso la vita in un duplice attacco a Neve Yaacov , quartiere ortodosso a nord est di Gerusalemme. Tra le vittime una coppia di sposi che era scesa in strada per prestare soccorso ed una donna ucraina in Israele per lavoro. In queste ore sono state arrestate dalla polizia israeliana 42 persone , tutte provenienti dallo stesso quartiere dove abitava l’attentatore, il 21enne Alkham Khairi , ucciso dalla polizia mentre tentava la fuga.

Il ragazzo di 13 anni che ha fatto fuoco questa mattina si chiama Muhammad Aliyat ed è proprio di Silwan; come si vede nel video , si era nascosto dietro le auto parcheggiate e quando è passato il gruppo ha iniziato a sparare. Due israeliani, uno dei quali un militare fuori servizio, hanno reagito rispondendo al fuoco. Il 13enne adesso è in ospedale.

Le reazioni Internazionali

L’unione Europea si è dichiarata “sconvolta dall’attentato” ma ha anche precisato che in Cisgiordania "La forza letale deve essere usata solo come ultima risorsa, quando è assolutamente inevitabile per proteggere la vita", mentre da Mosca arriva un invito “alla massima moderazione”. A inizio settimana è prevista la visita del Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken che si teme possa provocare ulteriori disordini. Netanyahu ha detto di aver sentito il Presidente Biden: “Il mio amico ha parlato con me e mi ha espresso il suo shock e le sue condoglianze per questo terribile atto di omicidio”.

Manifestazioni contro il governo in tutto il paese

Nel frattempo, il governo Netanyahu resta sotto la pressione dell'opposizione. Migliaia di persone, a Tel Aviv e in altre città, si sono radunate come da diversi sabati a questa parte, per protestare contro il governo. Un clima reso ancora più teso dagli attacchi palestiniani. L'opposizione contesta al primo ministro di voler "normalizzare" e riportare sotto il controllo dell'esecutivo la Corte Suprema e la magistratura. A Gerusalemme in tanti si sono radunati nei pressi della residenza del presidente Isaac Herzog, che al momento si trova in Europa per eventi collegati al Giorno Internazionale della Memoria dell'Olocausto. Herzog è diventato obiettivo delle proteste per la sua risposta, giudicata troppo remissiva, alle riforme dell'esecutivo Netanyahu.

Alle manifestazioni partecipa anche il leader dell'opposizione, Yair Lapid, che è a Gerusalemme dopo aver cancellato la sua presenza all'evento di Haifa (dove ci sono circa 13mila persone). La polizia stima in 40mila le presenze alla manifestazione contro Netanyahu a Tel Aviv che riunisce varie proteste: contro la riforma della giustizia, per i diritti delle minoranze LGBTQ+ e anche per una diversa politica nei confronti dei palestinesi. I manifestanti si sono ritrovati a Kaplan street e nei pressi di piazza Habima. È stato osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime dell'attacco di ieri a Gerusalemme est.