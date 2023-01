Meta mette fine al purgatorio di Trump: torna su Facebook e Instagram nelle prossime settimane

Donald Trump sarà riammesso su Facebook e Instagram nelle prossime settimane. Lo annuncia Meta spiegando che metterà fine alla sospensione degli account dell'ex presidente dopo due anni di stop: "Il pubblico deve essere in grado di ascoltare cosa dicono i politici così da poter fare scelte informate".

Immediata la reazione di Trump, dalle colonne del social Truth, da lui stesso fondato proprio per reagire alla sospensione dalle altre piattaforme: “Facebook, che ha perso miliardi da quando ha defenestrato il vostro presidente favorito, ha appena annunciato che reintegrerà il mio account - il divieto è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un presidente in carica”.

L'ex presidente degli Stati Uniti aveva chiesto di poter tornare su Facebook la settimana scorsa. Riferendolo, il suo team aveva invitato a non "ridurre al silenzio un candidato presidenziale". Il legale dell'ex presidente americano aveva inviato una lettera al fondatore della piattaforma Mark Zuckerberg, chiedendogli "un incontro per discutere della rapida riammissione" di Donald Trump sul social network.

"Riteniamo che la sospensione dell'account Facebook del presidente Trump abbia radicalmente distorto e ristretto il dibattito pubblico", ha scritto Scott Gast esortando la piattaforma social a "promuovere un vero dialogo, non mettere a tacere un candidato presidenziale".

L'ex presidente repubblicano era stato sospeso dal social per due anni dopo l'assalto compiuto dai suoi sostenitori al Campidoglio il 6 gennaio 2021. Facebook aveva stimato che Donald Trump sarebbe potuto tornare solo quando i "rischi per la sicurezza pubblica fossero scomparsi".