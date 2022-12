Capitol Hill, la commissione d'inchiesta Usa: Trump sia bandito da ogni incarico pubblico

Donald Trump dovrebbe essere bandito da qualsiasi incarico pubblico, perché implicato in modo criminale in una "cospirazione a più livelli" per rovesciare i risultati legittimi delle elezioni del 2020, oltre che per il fatto di avere fallito nel compito di impedire ai suoi sostenitori di attaccare Capitol Hill il 6 gennaio 2021. È quanto riportato nei risultati finali della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti pubblicati ieri.

Un rapporto che Trump, in un post sul social network Truth Social, ha definito "fortemente di parte" e una "caccia alle streghe". Il rapporto di 845 pagine è stato pubblicato dopo che la commissione ha intervistato più di mille testimoni.

La commissione, istituita dalla sola Camera dei Rappresentanti dopo che il voto dei Repubblicani l'aveva bloccata al Senato, è giunta alla conclusione che l'ex presidente avrebbe incitato alle sommosse di quasi due anni fa, durante le quali morirono cinque persone. Insieme al rapporto finale sono state pubblicate anche le trascrizioni dei 1.200 interrogatori di testimoni e di centinaia di migliaia di documenti.

Una mole di materiali che si accompagna al rinvio al dipartimento di Giustizia di Trump e di diversi altri soggetti, oltre a una serie di raccomandazioni per fare in modo che i fatti di Capitol Hill non si ripetano più. Lunedì la commissione aveva chiesto ai procuratori federali di incriminare l'ex presidente per quattro capi d'accusa tra cui ostruzione al passaggio di consegne dei poteri presidenziali e insurrezione.