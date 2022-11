Condannato per cospirazione sediziosa leader di estrema destra per l'assalto a Capitol Hill

Il leader del gruppo di estrema destra Usa degli Oath Keepers, Stewart Rhodes, è stato condannato per "cospirazione sediziosa" per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. Lo riporta la Cnn. La condanna è una vittoria per il dipartimento di Giustizia americano, che ha sempre sostenuto che l'attacco al Campidoglio è stato più di una semplice protesta politica sfuggita di mano, ma piuttosto un violento attacco alla sede della democrazia americana e un tentativo per tenere Joe Biden lontano dalla Casa Bianca con ogni mezzo possibile. La cospirazione sediziosa, secondo l'ordinamento Usa, prevede pene fino a 20 anni di carcere.