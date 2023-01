Papa Francesco vola in Congo e in Sud Sudan

Un telegramma diretto a Sergio Mattarella: "Nel momento in cui mi accingo a compiere un viaggio apostolico nella Repubblica democratica del Congo e in Sud Sudan, mosso dal vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di quelle care nazioni recando un messaggio di pace e di riconciliazione, mi è gradito rivolgere a lei, signor Presidente, l’espressione del mio deferente saluto, che accompagno con fervide preghiere per il bene e la prosperità dell’intero popolo italiano".

Poi, l'incontro con una decina di migranti e rifugiati dalla Repubblica Democratica del Congo e dal Sud Sudan prima di mettersi in viaggio.

Quindi, seduto sulla sedia a rotelle, Papa Francesco è partito poco prima delle otto e mezza del mattino da Fiumicino, alla volta della capitale della Repubblica Democratica del Congo, con l’arrivo previsto per le 15 all'aeroporto internazionale N'djili.

Lì, Bergoglio, sarà accolto dal Nunzio Apostolico monsignor Ettore Balestrero, dall'Ambasciatore Straordinario e dal primo ministro Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, con il quale si intratterrà per un breve incontro.

Quello che inizia oggi per il Pontefice è un pellegrinaggio di pace, nato con l’obiettivo di promuovere la riconciliazione: in quello che è il suo 40mo viaggio internazionale, papa Francesco toccherà la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan, Paese che, per la prima volta nella storia in assoluto, accoglierà il capo spirituale della Chiesa Cattolica. Un viaggio voluto da tempo e più volte rinviato a causa dei problemi al ginocchio.

Dopo l’arrivo nell’aeroporto congolese sarà previsto il trasferimento alla residenza ufficiale del presidente della Repubblica Felix Tshisekedi Tshilombo, il Palais de la Nation, situato a La Gombe, a nord di Kinshasa, sulle rive del fiume Congo.

Terminata la visita di cortesia, il primo intervento pubblico di Francesco, l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Al termine, il trasferimento alla Nunziatura apostolica.

Per domani, al mattino, è prevista la celebrazione della messa all’aeroporto secondo il Messale romano per le diocesi dello Zaire, per la pace e la giustizia. La celebrazione eucaristica sarà in francese e in lingala. Nel pomeriggio sono previsti presso la Nunziatura apostolica due incontri: il primo con le vittime della violenza in corso nell'est del Paese, nel quale vi sarà l'assunzione dell'impegno a perdonare da parte delle vittime presenti, e poi con i rappresentanti di alcune opere caritative (Telema Ongenge, Lebbrosi dell'ospedale del la Rive, Associazione Fasta, Centro Dream, Sordomuti del villaggio Bondeko, ciechi delle Scuole di Petite Flamme del Movimento dei Focolari e Monache Trappiste di Mvanda).

L’agenda di Francesco prevede l’incontro, per il 2 febbraio, con i giovani e i catechisti allo Stadio dei Martiri di Pentecoste. Al termine, nella Nunziatura apostolica, si svolgerà la visita del primo ministro Sama Lukonde Kyenge. Nel pomeriggio, nella Cattedrale di Notre-Dame du Congo, o semplicemente Cattedrale di Kinshasa, alle 16:30, l'incontro di preghiera con i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate e i seminaristi. Infine, in Nunziatura si svolgerà in privato il consueto dialogo con i Gesuiti presenti nel Paese.

Venerdì 3 febbraio Papa Francesco arriverà quindi in Sud Sudan dopo aver incontrato i vescovi della Cenco, la Conferenza Episcopale Nazionale del Congo, che riunisce i vescovi delle 48 circoscrizioni ecclesiastiche del Paese, si trasferirà nella capitale del Sud Sudan, Giuba. Prima del decollo, Francesco si fermerà nella Vip Lounge dell'aeroporto Internazionale di Kinshasa con il presidente della Repubblica per un incontro privato di alcuni minuti. La partenza per il Sud Sudan è prevista per le 10:40 e l'arrivo alle 15 (le 14 ora italiana). Con Francesco. anche l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby e il moderatore dell'assemblea generale della Chiesa di Scozia Iain Greenshields.

Bergoglio, all'aeroporto di Giuba, sarà accolto dal presidente della Repubblica del Sud Sudan Salva Kiir Mayardit. Dopo un breve colloquio nella Vip Lounge, il trasferimento al Palazzo Presidenziale, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica per la visita di cortesia.

Sempre nel Palazzo presidenziale avrà luogo, a seguire, l'incontro con i vicepresidenti della Repubblica: Riek Machar Teny Dhurgo (SPLM-IO), James Wani Igga (SPLM), Taban Deng Gai (SPLM-IO), Rebecca Nyandeng Garang De Mabior, moglie di John Garang, e Hussein Abdelbagi (South Sudan Opposition Alliance). Al termine l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico presso il giardino del Palazzo presidenziale. Sabato 4 febbraio Papa Francesco alle 9 (le 8 in Italia), nella Cattedrale di Santa Teresa o Cattedrale di Giuba, incontrerà i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate e i seminaristi. Al termine, in Nunziatura, l'incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù. Nel pomeriggio, alle 16:30 (15:30 in Italia) l'incontro con gli sfollati interni nella Freedom Hall, accanto al Mausoleo "John Garang", dove poi si svolgerà alle 18 (17 in Italia)la preghiera ecumenica.

Domenica 5 febbraio, alle 8:45 ora locale, Francesco celebrerà, sempre nel Mausoleo "John Garang" la Santa messa, al termine della quale è previsto il trasferimento all'aeroporto di Giuba per il rientro a Roma. Dopo la cerimonia di congedo, il decollo è previsto alle 11:30 locali. L'arrivo a Roma Fiumicino alle 17:15.