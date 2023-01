Tornano in tribunale Totti e Ilary: si tratta per un accordo consensuale sulla separazione

Il primo appuntamento, fissato per venerdì 3 febbraio, si celebrerà davanti al giudice Francesco Frettoni per decidere di questioni che hanno lasciato un po' l'amaro in bocca a chi da sempre ha seguito con affetto e ammirazione la coppia Totti-Ilary. Sul tavolo del giudice arriveranno, infatti, Rolex, scarpe e borse, ovvero le questioni legate a oggetti appartenuti ai due. Va da sé che questo incontro del 3 febbraio è legato indissolubilmente alla questione fondamentale del passaggio in tribunale, ovvero alla causa sulla separazione che inizierà, e questo è il secondo appuntamento già fissato, a metà marzo.

Il 14 marzo, infatti, l'appuntamento pare possibile che sia stato fissato per parlare di cose concrete, ovvero per discutere i dettagli della separazione vera e propria dell'ex coppia. Su questo versante, in realtà, entra in gioco un aspetto molto interessante, benché non supportato da conferme ufficiali. Stando ai bene informati, dopo l'udienza precedente, svolta l'11 novembre nel tribunale civile di Roma, lontano da occhi e orecchie indiscrete (non del tutto, evidentemente), gli avvocati delle due parti in causa (Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per Blasi e Antonio Conte per Totti), avrebbero avuto un confronto lungo e serrato, con tanto di telefonate in corso d'opera al capitano giallorosso e alla conduttrice televisiva, per poter capire se si possa risolvere la controversia evitando ulteriori conflitti.

Sembra possibile, infatti, che il tempo trascorso dal primo vero litigio familiare avvenuto nel corso del procedimento in tribunale, abbia giocato a favore di una ragionevole intesa. I bene informati sostengono, infatti, che si stia trattando per un accordo consensuale sulla separazione. Cosa che dovesse portare a un punto di incontro, con molta probabilità potrebbe portare al riassorbimento del primo procedimento, quello che riguarda la scomparsa dei Rolex da una parte e la successiva sparizione di scarpe e borse dall'altra.