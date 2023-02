Cina: "Oltre 10 palloni spia statunitensi nel nostro spazio aereo"

Le dichiarazioni arrivano in un contesto di tensioni tra Pechino e Washington dopo il sorvolo negli Stati Uniti di un pallone cinese, poi abbattuto da un caccia americano. Mentre continua la massima allerta e tiro al bersaglio nei cieli nordamericani: l'Air Force Usa ha abbattuto un terzo oggetto non identificato ad alta quota nel giro di tre giorni, dopo il pallone-spia cinese neutralizzato al largo delle coste del South Carolina una settimana fa.

L'ultimo " Ufo " è stato tirato giù mentre volava sul lago Huron, al confine col Canada, nella regione del Grandi Laghi, dopo che la Federal Aviation Administration (Faa) aveva chiuso lo spazio aereo sul vicino lago Michigan per non meglio precisati motivi di "difesa nazionale".

Il mistero dell'oggetto "ottagonale"

"Non costituiva una minaccia", hanno riferito fonti militari, ma Joe Biden ha ordinato di abbatterlo per cautela. Secondo alcune fonti avrebbe avuto una forma ottagonale, ma le autorità americane hanno ufficialmente declinato di dire se assomigliasse al primo pallone-spia cinese o altri due "Ufo" più piccoli di forma cilindrica tirati giù in Alaska e in Canada (in coordinamento col premier Trudeau).