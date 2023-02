Grammy 2023. Miglior album è “Harry's House” di Styles, premiate Lizzo e Bonnie Raitt

Grammy 2023, ecco la lista dei premi

— Miglior album dell'anno: “Harry's House”, Harry's Styles

— Disco dell'anno: “About Damn Time”, Lizzo

— Canzone dell'anno (premio del cantautore): “Just Like That”, Bonnie Raitt

— Miglior performance da solista pop: "Easy on Me", Adele

— Miglior performance di duo/gruppo pop: "Unholy", Sam Smith e Kim Petras

— Miglior album rap: “Mr. Morale & the Big Steppers,” Kendrick Lamar

— Miglior album dance/elettronica: “Renaissance”, Beyoncé

— Miglior canzone R&B: "Cuff It", Beyoncé

— Miglior album country: "A Beautiful Time", Willie Nelson

— Miglior album vocale pop: "Harry's House", Harry Styles

— Miglior album di musica urbana: “Un Verano Sin Ti,” Bad Bunny

— Miglior album rock: "Patient Number 9", Ozzy Osbourne

— Miglior performance rock: "Broken Horses", Brandi Carlile

— Miglior canzone rock: "Broken Horses", Brandi Carlile

— Miglior performance rap: "The Heart Part 5", Kendrick Lamar

— Miglior canzone rap: "The Heart Part 5", Kendrick Lamar

— Miglior performance rap melodica: "Wait For U", Future con Drake & Tems

— Miglior album R&B: “Black Radio III”, Robert Glasper

— Miglior performance R&B: "Hrs & Hrs", Muni Long

— Miglior performance R&B tradizionale: "Plastic Off the Sofa", Beyoncé

— Miglior album R&B progressivo: "Gemini Rights", Steve Lacy

— Miglior performance di musica alternativa: “Chaise Longue”, Wet Leg

— Miglior album di musica alternativa: "Wet Leg", Wet Leg

— Miglior audiolibro, registrazione narrativa e narrativa: "Finding Me"

Viola Davis

— Miglior album vocale pop tradizionale: "Higher", Michael Bublé

— Miglior performance da solista country: "Live Forever", Willie Nelson

— Miglior performance di gruppo/duo country: “Never Wanted To Be That Girl,”

Carly Pearce e Ashley McBryde

— Miglior album country: "'Til You Can't", Cody Johnson

— Miglior video musicale: "All Too Well: The Short Film", Taylor Swift

— Produttore dell'anno, non classico: Jack Antonoff

— Miglior album comico: "The Closer", Dave Chappelle

— Miglior album di teatro musicale: “Into The Woods (2022 Broadway Cast

Registrazione)"

— Miglior film musicale: “Jazz Fest: A New Orleans Story”

— Miglior canzone scritta per i media visivi: "We Don't Talk About Bruno" da

"Encanto", Lin-Manuel Miranda

— Miglior album vocale jazz: Samara Joy

— Miglior album americano: "In These Silent Days", Brandi Carlile

— Migliore interpretazione americana: “Made Up Mind”, Bonnie Raitt

— Miglior canzone roots americana: "Just Like That", Bonnie Raitt

— Miglior registrazione dance/elettronica: "Break My Soul", Beyoncé

— Miglior performance metal: “Degradation Rules”, con Ozzy Osbourne

Tony Iommi

— Miglior album ingegnerizzato, non classico: "Harry's House", Harry Styles

— Miglior colonna sonora per compilation per media visivi: “Encanto”

— Migliore colonna sonora per i media visivi: “Encanto”, Germaine Franco