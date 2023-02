Meta riattiva gli account Facebook e Instagram di Donald Trump

Dopo una sospensione di oltre 2 anni per l'assalto dei suoi sostenitori a Capitol Hill, Meta Platforms ha riattivato gli account di Donald Trump su Facebook e Instagram. Lo ha dichiarato il portavoce del gruppo Andy Stone. Il tycoon era stato sospeso a tempo indefinito, per aver istigato l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Lo scorso mese, Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, aveva annunciato che gli account di Trump sarebbero stati presto riattivati, definendo il mantenimento della sospensione un danno per la libertà di parola.

Meta ha anche affermato che, in caso di nuove violazioni delle sue politiche sui contenuti, per Trump la prossima volta ci sarebbero sanzioni più severe di una sospensione da un mese a due anni. Secondo un consulente di Trump, scrive Cnn, il tycoon non ha mai usato Facebook nel modo in cui utilizzava Twitter, la piattaforma da lui prediletta per comunicare in via diretta con la sua base. Ad ogni modo, avrebbe colto l'opportunità di usare di nuovo il social di Menlo Park, dato che quest'ultimo rappresenta "il veicolo più importante per la raccolta fondi e per raggiungere molte persone tra quelle persuadibili", ha detto il consulente. A gennaio 2021 Trump aveva 23 milioni di follower su Instagram e 34 milioni su Facebook.

Il tycoon comunque non ha ancora postato nulla sui due social, come non ha ripreso a twittare, nonostante sia stato riammesso nel suo social preferito praticamente poco dopo che Elon Musk ne ha assunto il controllo. Il magnate per ora, continua ad usare il suo social Truth, da lui stesso fondato in reazione alla sua messa al bando da tutte le principali piattaforme.