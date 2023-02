Papa a religiosi del Sudan: "Alzate la voce contro le ingiustizie, non possiamo essere neutrali"

Papa Francesco ha iniziato l'incontro con i religiosi ed i preti del Sud Sudan, in Africa, invitandoli ad "alzare la voce contro l'ingiustizia e la prevaricazione: perché queste "Schiacciano la gente e si servono della violenza, per gestire gli affari all'ombra dei conflitti". Nella Cattedrale di Santa Teresa, a Juba ha detto: "Se vogliamo essere pastori, non possiamo restare neutrali dinanzi al dolore provocato dalle ingiustizie e dalle violenze perché, là dove una donna o un uomo vengono feriti nei loro diritti fondamentali, Cristo è offeso".

"Siamo pastori, non capi tribù"

Il Papa ha incontrato a Juba i sacerdoti, i religiosi e le religiose, e ha chiesto loro di portare avanti la loro missione sempre al servizio della gente: "Non siamo capi tribù - ha continuato Francesco - ma pastori compassionevoli e misericordiosi, non padroni del popolo, ma servi che si chinano a lavare i piedi dei fratelli e delle sorelle, non un'organizzazione mondana che amministra beni terreni, ma la comunità dei figli di Dio".

Il Santo Padre ha chiesto poi ai consacrati, di spogliarsi della "presunzione umana": "Accostiamoci ogni giorno al mistero di Dio, perché bruci le sterpaglie del nostro orgoglio e delle nostre ambizioni smodate - ha sottolineato il Pontefice - e ci renda umili compagni di viaggio di quanti ci sono affidati".

Il Pontefice ha ricordato i sacerdoti e religiosi morti per l'annuncio del Vangelo di pace in Africa e ringraziato a nome di tutta la Chiesa Quanti ancora si battono per lenire le sofferenze di questi popoli spesso martoriati". Il Papa è arrivato a Juba ieri, proveniente dalla Repubblica democratica del Congo, al termine del suo discorso ha ricordato, tra l'altro, San Daniele Comboni "Che con i suoi fratelli missionari ha compiuto in questa terra una grande opera di evangelizzazione: egli diceva che il missionario - ha ricordato il Papa - dev'essere disposto a tutto per Cristo e per il Vangelo, e che c'è bisogno di anime ardite e generose che sappiano patire e morire per l'Africa".

"Allora io vorrei ringraziarvi per quello che fate in mezzo a tante prove e fatiche. Grazie, a nome della Chiesa intera, per la vostra dedizione, il vostro coraggio, i vostri sacrifici, la vostra pazienza. Vi auguro, cari fratelli e sorelle, di essere sempre Pastori e testimoni generosi, armati solo di preghiera e di carità, che docilmente si lasciano sorprendere dalla grazia di Dio e diventano strumenti di salvezza per gli altri, profeti di vicinanza che accompagnano il popolo, intercessori con le braccia alzate".