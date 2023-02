Papa a Vescovi: "Sradicate piante velenose dell'odio, demolite gli altari della corruzione"

"Che non succeda di vedere nell'episcopato la possibilità di scalare posizioni sociali e di esercitare il potere , che non entri lo spirito della mondanità, che porta a servirci del ruolo anziché servire gli altri", ha detto Francesco ai vescovi locali alla sede della Conferenza Episcopale Nazionale del Congo (CENCO), che riunisce le 48 circoscrizioni ecclesiastiche del Paese, Membro del Simposio delle Conferenze Episcopali dell'Africa e del Madagascar.

"La Chiesa d'Africa resti sempre segno di un popolo che vuole risorgere dalle sue macerie, portatrice di speranza e di gioia anche in una realtà spesso drammatica come quella congolese con pastori vicini al proprio popolo e mai sui piedistalli o peggio affaristi. Una mondanità che è il peggio che può capitare nella Chiesa".

Un'azione, ha tenuto a specificare però Papa Francesco, nel suo discorso seguito alle parole di benvenuto del Presidente della Conferenza Episcopale, l'Arcivescovo Metropolita di Kisangani, Monsignor Marcel Utembi Tapa “che non è, e non deve diventare un'azione politica”.

Anche se “La profezia cristiana si incarna in tante azioni politiche e sociali, ma il compito dei Vescovi e dei Pastori in generale non è questo. È quello dell'annuncio della Parola per risvegliare le coscienze, per denunciare il male, per rincuorare coloro che sono affranti e senza speranza”.

E chiude il concetto citando un brano evangelico ‘quelli non se ne curano e vanno chi al proprio campo, chi ai propri affari’. "No, gli affari, per favore, lasciamoli fuori dalla vigna del Signore! Siamo Pastori e servi del popolo, non affaristi!", ha esortato il pontefice che all'inizio del suo viaggio apostolico ha parlato di diamanti insanguinati dalla corruzione e dalla violenza degli affaristi che da anni sfruttano le risorse del territorio africano.