Papa Francesco ai giovani in Congo: "Dalle vostre mani può venire la pace"

"Giovane che sogni un futuro diverso, dalle tue mani nasce il domani, dalle tue mani può venire la pace che manca a questo Paese" si apre con queste parole il terzo e ultimo giorno di Papa Francesco nella Repubblica Popolare del Congo, domani il Pontefice partirà per il Sud Sudan.

In migliaia di giovani e catechisti lo hanno atteso anche oggi allo Stadio dei Martiri a Kinshasa con canti e balli. Nel pomeriggio l'incontro con il premier Jean-Michel Sama Lukonde. "L'iniqua distribuzione dei beni causa la povertà", ha detto ieri Francesco ai responsabili delle opere caritative. E ai mass media: "Vorrei che dessero più spazio a questo Paese e all'Africa".

E' un altro bagno di folla per Papa Francesco: in 65mila sono sugli spalti dell'impianto sportivo, per lo più giovanissimi, che lo hanno accolto festosamente con canti e danze. Francesco è arrivato a bordo della jeep bianca sulla pista che circonda il campo di gioco.

Dopo l'indirizzo di benvenuto del presidente della Commissione Episcopale per i Laici, e prima delle parole di Bergoglio un giovane ha letto la sua testimonianza seguita da quella di un catechista. "Come Lei sa, è da diversi anni che l’Est della Repubblica Democratica del Congo è in guerra, con delle gravi conseguenze sulla nostra formazione e la nostra educazione, molti tra noi sono reclutati con la forza nei gruppi armati", così il giovane David Bode Nguamba nella sua testimonianza dinnanzi a Papa Francesco.

"Nel Paese, molti giovani vivono nell’indifferenza e nell’egoismo, fanno calcoli e programmi per i loro interessi. Non sono meno numerosi quelli che credono ancora alla stregoneria e ricorrono al feticismo nei momenti di difficoltà e di prova. Molte persone sono vittime dell’odio e della divisione, anche tribale. Il sistema della dote rischia talvolta di diventare una sorta di compravendita della donna, per guadagno economico della sua famiglia d’origine. Le giovani donne sono culturalmente discriminate, anche se, sovente, sono loro che portano il peso della famiglia. Infine, ci sono anche dei giovani che sono vittime della droga. Noi vogliamo essere dei giovani connessi ai valori umani e cristiani, ma i social ci disorientano. Beatissimo Padre - conclude - la preghiamo di portare al mondo la preoccupazione dei giovani per una buona informazione".

Parole che sono risuonate nello stadio affollato di giovani come una toccante fotografia delle difficili condizioni in cui versa il paese africano e soprattutto come una richiesta d'aiuto rivolta al capo della Chiesa Cattolica.