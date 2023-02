Qatargate: Andrea Cozzolino arrestato dopo le dimissioni dalla clinica

Da uno dei difensori di Cozzolino, l'avvocato Dezio Ferraro, che lo ha riferito all'Ansa, la notizia che l'europarlamentare era ricoverato in una clinica, per problemi di salute.

La Guardia di Finanza di Napoli, su delega della procura federale belga, ricevuto l'incarico di notificare all'europarlamentare Andrea Cozzolino un mandato di arresto europeo in quanto sospettato di essere coinvolto nel cosiddetto Qatargate si era recata presso l'abitazione napoletana di Cozzolino, ma l'europarlamentare non era stato trovato in casa.

I legali dell'europarlamentare, secondo quanto riferito, ancora non hanno avuto modo di leggere i documenti e non sanno se la misura cautelare sia ai domiciliari oppure in carcere. Sconosciuto anche il reato contestato.

Nella mattinata è stato fermato per essere interrogato, invece, l'eurodeputato belga Marc Tarabella. Anche lui aveva subito una perquisizione e ora è in attesa che il giudice si esprima se trasformare il suo fermo in una richiesta di arresto.

Il quotidiano belga Le Soir riporta che sono stati anche posti i sigilli agli uffici di Cozzolino e Tarabella al Parlamento europeo.

Da settimane il politico napoletano era finito al centro del Qatargate insieme al collega belga che oggi è stato messo in stato di fermo dalle autorità belghe. Il 2 febbraio scorso il Parlamento europeo aveva deciso di revocare l'immunità a entrambi.

Gli inquirenti ipotizzano un loro coinvolgimento nella trama di corruzione organizzata dall'ex eurodeputato, ora pentito, Antonio Panzeri, che ha portato in carcere anche l'assistente, Francesco Giorgi, e l'ex vicepresidente del Pe, Eva Kaili.

In particolare Cozzolino, per gli inquirenti belgi, sarebbe parte integrante "della squadra di Panzeri e Giorgi". Per il giudice di Bruxelles Michel Clais, l'eurodeputato del Pd era "una pedina fondamentale per il Marocco", perché sarebbe stato in contatto diretto con "Abderrahim Atmoun, l'ambasciatore del Marocco in Polonia", l'uomo che avrebbe elargito tangenti in contanti. Il sospetto è che Cozzolino si sia anche recato in Marocco con un volo pagato, scrive Claise, "dai servizi segreti di Rabat", anche se su questo punto non c'è alcuna conferma che l'eurodeputato campano sia mai salito su quell'aereo.