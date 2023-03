Bce, Lagarde: "Non vogliamo mettere in ginocchio l'economia, ma domare l'inflazione"

"La preoccupazione principale è l'inflazione. Noi non vogliamo mettere in ginocchio l'economia, non è il nostro obiettivo. Noi vogliamo domare l'inflazione e come banca centrale i tassi di interesse sono la nostra arma principale per farlo. Al momento l'economia si sta rivelando resiliente, l'occupazione tiene e la disoccupazione è più bassa che mai". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervistata da un gruppo di quotidiani spagnoli.

Lagarde ha aggiunto che lo spirito del "whatever it takes" di Mario Draghi è tuttora vivo nella sua Bce, ma con l'obiettivo di fermare l'inflazione, che viene definito "un mostro che dobbiamo abbattere".

"La strada che ci aspetta è chiara: dobbiamo continuare a prendere le misure necessarie per riportare l'inflazione al 2% e noi lo faremo", ha spiegato la presidente della Bce confermando che è "molto molto probabile" che a marzo si avrà un altro aumento dei tassi di 50 punti base.

"Noi dipendiamo dai dati - ha aggiunto Lagarde - molti governatori stanno facendo previsioni e dando le loro analisi personali. Come presidente della Bce devo concentrarmi sul prendere le decisioni, che devono essere basate sui dati. Non abbiamo un tetto ai tassi, abbiamo l'obiettivo di portare l'inflazione al 2%. Posso dire che i tassi saliranno, perché abbiamo ancora molto lavoro da fare".