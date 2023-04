Alle 15 Spezia-Salernitana, obiettivo salvezza per entrambe. Segui la cronaca testuale

Lo Spezia, quart'ultimo in classifica, arriva dalla sconfitta contro il Sassuolo, seppure galvanizzato dalla vittoria 2-1 contro l'Inter, non è riuscito ad imporsi in trasferta. Oggi incontra, in casa, la Salernitana in uno scontro diretto per la salvezza. I granata a +3 punti dai liguri vogliono mantenere il vantaggio a tutti i costi per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Insomma, tre punti preziosi per entrambe le squadre che devono e vogliono vincere. Semplici, alla vigilia: “Dura con la Salernitana, ma credo nello Spezia. Sarà una partita difficile, ho grande fiducia nei miei ragazzi".

La Salernitana si presenta in trasferta dopo il pareggio 2-2 con il Bologna. Un pareggio che non ha reso felici i campani, rallentando in questo modo la rincorsa alla salvezza. Intanto, in casa granata, Paulo Sousa dovrà fare a meno dell'infortunato Mazzocchi. Il mister, alla vigilia del match: "La mia squadra è aggressiva e concentrata per fare risultato a La Spezia. Dobbiamo essere concentrati perché tutte le partite valgono tre punti ed il nostro progetto prevede la salvezza che, fino a quando non sarà raggiunta al cento per cento, resta il nostro obiettivo".