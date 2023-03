Francia: ancora scontri e proteste contro la riforma delle pensioni di Macron

Migliaia di persone in tutta la Francia continuano a manifestare stasera contro la riforma del sistema pensionistico decisa con una forzatura dal presidente Emmanuel Macron due giorni fa, passando sopra un possibile voto del Parlamento. Secondo i media francesi, ci sono stati momenti di tensione in particolare a Nantes (nordovest), dove circa 6.000 persone sono scese in piazza e in alcuni punti hanno eretto barricate dando alle fiamme cassonetti ed altri oggetti, e a Rennes (nord) dove un migliaio di persone sono rimaste bloccate in un centro commerciale dopo che una manifestazione studentesca ha tentato di fare irruzione nel complesso.

A vietare, da parte delle autorità, qualsiasi assembramento sulla grande Place de la Concorde, vicino all'Assemblea nazionale e al palazzo presidenziale dell'Eliseo sono stati i timori di una radicalizzazione della protesta dopo gli scontri che si sono verificati giovedì e venerdì sera.

Intanto, per il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, il governo non è destinato a cadere. Dopo la presentazione di mozioni di sfiducia, parlando a Le Parisien, il ministro ha detto di non credere che "ci sarà una maggioranza per far cadere l'esecutivo". "La riforma delle pensioni vale, sì o no, la caduta del governo e il caos politico? La risposta è nettamente no", ha spiegato invitando "tutti" ad "assumersi le proprie responsabilità" durante il voto delle due mozioni, che avverrà lunedì.

"Speriamo che i Repubblicani ritrovino il senno", ha affermato, salutando il "coraggio" e la "coerenza" di alcuni parlamentari 'Republicains' mentre "altri hanno perso l'orientamento".