Nord Corea, Kim vuole aumento della produzione di armi nucleari: "Il nemico ci temerà"

Armi sempre più potenti, ed un aumento della produzione di armi nucleari: l'annuncio - riportato dagli organi di stampa ufficiali di Pyongyang - dal leader Kim Jong Un, si aggiunge ad un precedente annuncio di aumentare in modo "esponenziale", le armi nucleari e giunge proprio quando è in arrivo in Corea del Sud una portaerei della marina americana. Il nuovo drone sottomarino nucleare ed i dubbi di Seul: "Solo in fase iniziale di sviluppo"

Nucleare: "Ovunque e sempre"

Kim ha detto che la Corea del Nord si deve preparare a utilizzare le sue armi nucleari "ovunque e sempre", secondo quanto riporta l'agenzia ufficiale KCNA e ha chiesto ai responsabili dell'istituto nucleare di "sviluppare a lungo termine, la produzione di materiale nucleare militare per attuare in modo approfondito il piano di aumento esponenziale degli arsenali nucleari". Un annuncio di minaccia di escalation nel paese asiatico, propagandata probabilmente come deterrente, nella contrapposizione tra Nord e Sud Corea, in chiave anti-americana.

Kim, armi nucleari: "Il nemico ci temerà"

Una volta che la Corea del Nord avrà preparato "alla perfezione" i suoi sistemi di armi nucleari - ha aggiunto Kim - il nemico ci temerà e non oserà provocare la sovranità del nostro Stato, del nostro sistema e del nostro popolo".

Ansa Corea del Nord-Testato drone subacqueo

Il nuovo "drone sottomarino nucleare"

La notizia, segue a stretto giro il nuovo test del "drone sottomarino nucleare" effettuato 24 ore prima. Il leader nordcoreano ieri aveva ispezionato diversi modelli di testate atomiche, presso la sede dell'Istituto di ricerca sulle armi nucleari di Pyongyang. Il drone, che la KCNA chiama "Haeil-1" (Tsunami-1 in coreano), è stato testato al largo della costa orientale e ha fatto esplodere la sua testata simulata nell'area del bersaglio dopo aver viaggiato per 600 chilometri lungo una rotta "irregolare ed ellittica" per 41 ore e 27 minuti.

Provoca uno "Tsunami radioattivo"

La nuova arma subacquea sarebbe "in grado di provocare uno tsunami" radioattivo" (Secondo la versione del governo), era stata annunciata Venerdì scorso. Ieri, il primo test operativo.

Secondo molti commentatori ed analisti occidentali, si tratta di una "risposta", alle grandi esercitazioni primaverili che Usa e Corea del Sud gli alleati stanno conducendo a Sud del 38imo parallelo.

Getty Bombardieri B-1B dell'aeronautica americana, al centro, volano in formazione con i caccia F-35A dell'aeronautica sudcoreana sopra la penisola della Corea del Sud durante un'esercitazione

I dubbi di Seul sulla nuova arma

Seul ha dichiarato di dubitare delle capacità del drone - simile al Poseidon russo - e di considerarlo in una fase iniziale di sviluppo.

La KCNA ha anche pubblicato foto di Kim che ispeziona diversi modelli di testate nucleari tattiche che si suppone siano state progettate per essere montate sui missili da crociera strategici Hwasal-1 e Hwasal-2 e sui missili balistici a breve raggio KN-23. A questo proposito, l'agenzia di stampa nordcoreana ha anche riferito che i due missili - lanciati dal regime lunedì scorso - erano "equipaggiati con testate nucleari simulate" e sono esplosi a circa 500 metri sopra il bersaglio simulato su un isolotto al largo della citta' di Kim Chaek, al largo della costa nordorientale.

Cos'è il missile segreto "Poseidon" russo

Si tratta di uno speciale siluro - tutt'ora segretissimo - che secondo la versione ufficiale di Mosca "Può distruggere Londra", come diffuso sui media governativi lo scorso Gennaio: il sistema di lancio del drone sottomarino Poseidon, sarebbe stato testato con successo con l'11 Gennaio del 2023, che - così la Tass - "Può trasportare una testata nucleare in grado di cancellare Londra (o qualsiasi città costiera)".