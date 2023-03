Pugilato, Daniele Scardina lascia la terapia intensiva. Ora è in reparto, seguirà la riabilitazione

La speranza dopo la gran paura. Daniele Scardina lascia la terapia intensiva. Lo annuncia, sui canali social, il fratello del pugile lombardo operato d'urgenza a fine febbraio per un'emorragia cerebrale dopo aver accusato un malore durante un allenamento. "A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo: le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato", scrive Giovanni Scardina. "La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita".