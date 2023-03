Sbarco di migranti nella notte a Roccella Ionica: sono arrivati in 650

I migranti dell'ultimo sbarco nella Locride, tutti uomini, provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare in porto e andare a sbattere contro un'altra imbarcazione utilizzata in un precedente arrivo.

Mentre continuano gli sbarchi, a Lampedusa è polemica sullo stato di fermo per la nave Louise Michel, finanziata dall'artista Banksy.

Secondo la Guardia Costiera, "ha complicato il coordinamento dei soccorsi", "ha violato le norme, doveva raggiungere Trapani ma si è diretta verso altri barconi". "Ci impediscono di partire", dice l'Ong.

Intervistato dalla Stampa il portavoce della nave Jonathan Work, ha dichiarato: "Non posso entrare nel merito delle singole contestazioni, su cui ci difenderemo nelle sedi opportune, però, a noi la situazione appare chiara. Sabato abbiamo effettuato quattro salvataggi e poi ci hanno fermati, una volta entrati nel porto di Lampedusa la Guardia costiera ci ha imposto di non muoverci più dal molo".

"Il nostro unico proposito era ed è salvare vite umane: oggi (ieri, ndr) c'erano altri interventi da fare, nello specchio di mare di fronte a Lampedusa, ma non avevamo il permesso di andare. La Guardia costiera non ci ha aiutato nelle operazioni di salvataggio, non ha risposto a Frontex: volevano solo mandarci verso Trapani, quando c'era ancora tanto da fare attorno a Lampedusa. Noi non facciamo nulla di sbagliato, non abbiamo violato il diritto internazionale. Non abbiamo violato alcuna regola".

A Repubblica parla invece la capomissione della 'Louise Michel', Morana Milijanovic. "Dopo il primo salvataggio, non abbiamo ricevuto subito indicazione di porto sicuro - racconta - è arrivata solo dopo qualche ora. Nel frattempo siamo stati impegnati in una seconda operazione, quindi ci siamo diretti a Trapani, come ci era stato ordinato. Ma lungo la rotta abbiamo sentito il mayday lanciato da un aereo Frontex e abbiamo risposto, come le leggi internazionali prevedono".