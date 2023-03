Ufficiale l'addio di Conte al Tottenham. Risultati insoddisfacenti e Champions a rischio

Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham. Ufficiale il divorzio anticipato col 53enne tecnico salentino, il cui contratto sarebbe scaduto a fine stagione: la società parla di "accordo consensuale". "Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il futuro".

A guidare la squadra fino a fine stagione sarà il vice Cristian Stellini, che sarà affiancato da Ryan Mason, già tecnico ad interim in passato dopo l'esonero di Mourinho. Stellini ha assunto temporaneamente la guida della squadra del Tottenham quando Conte si stava riprendendo da un intervento chirurgico alla cistifellea.

"Abbiamo davanti le ultime 10 gare di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League - ha spiegato il Presidente, Daniel Levy - Dobbiamo lottare uniti, tutti devono fare un passo avanti per garantire il massimo risultato possibile per il nostro club e per i nostri fantastici e leali tifosi".