Roma-Milan 1-1, finisce in pareggio lo scontro Champions

Olimpico esaurito, oltre 64.000 spettatori. Ci sono ancora 7 partite da giocare, ma i posti in Champions sono solo quattro. Match di vitale importanza per entrambe. Calcio d’inizio per gli ospiti. La Roma cerca di spostare il baricentro, ma le due squadre sembrano ancora rigide. Al 7’ i giallorossi provano a farsi vedere con Pellegrini che spara in porta un tiro troppo alto. Il Milan cerca di riprendere. Al 10’ in area scontro tra Giroud e Kumbulla che resta a lungo a terra, dolorante al ginocchio. Per l'arbitro tutto ok. Mourinho preoccupato per il reparto difensori, il centrale non riesce a continuare, esce per infortunio ed entra Bove. Al 17’ ancora 0-0. Il Milan ancora non riesce a trovare schemi, pur giocando nella metà campo dei padroni di casa, con la Roma che difende molto bene e non lascia spazi. Al 20’ prima occasione per i diavoli con Krunic di testa, ma il centrocampista non trova lo specchio. Al 26’ rischio per la Roma, cross rasoterra di Calabria, ma Crisante è bravo a deviare. Partita molto fisica, molto tesa, falli da entrambe le parti, botte prese e ridate. Al 33’ bella intuizione della Roma, Spinazzola serve Pellegrini che tira ma Abraham salva. Numerose le interruzioni causa scontri davvero duri tra i giocatori, che continuano a cadere con smorfie di dolore. Molto gioco in centrocampo, nessuno trova spazio per andare avanti. Rossoneri non riescono ad esprimersi, ma anche la Roma non trova la conclusione. E arriviamo a 45’+5’ visti i numerosi conflitti. Belotti è dappertutto ma il gol non arriva. Non sembra facile attaccare per tutte e due le squadre. Primo angolo della partita dopo 49’. Finisce la prima frazione a reti inviolate. Da sottolineare l'emergenza per la Roma, Mourinho ha perso per infortunio al ginocchio anche Kumbulla. Una prima frazione molto dura, fisica tra Roma e Milan. Poche emozioni da entrambe le compagini. Occasione per Pellegrini murato dal compagno di squadra Abraham, e due possibilità per i rossoneri nel finale, con Calabria e poi con Tomori su corner.

GettyImages Serie A, AS Roma vs AC MIlan: fase di gioco

Partita un po' bloccata. Si spera nella seconda frazione. Per la Roma entra El Shaarawy ed esce Belotti causa infortunio, per il Milan entra Thiaw ed esce Tomori. Grande occasione per la Roma con El Shaarawy che al 57' che si allunga con il pallone ma Maignan esce in scivolata e ruba la sfera. Il Milan ora prova ad accelerare ma non riesce a sfruttare il contropiede. Continuano gli scontri duri tra i giocatori che cadono a terra come birilli. E' una partita chiusa che bisogna ancora sfruttare. Al 62' Celik esce per infortunio, dopo aver respinto con la testa un cross di Leao, e i giallorossi rimangono in dieci per qualche minuto, fino al rientro dell'esterno. Giocatori che spingono da un lato all'altro del campo ma manca la finalizzazione. Al 65' nuova occasione per i padroni di casa, Abraham ruba palla a Hernandez, entra in area e dopo una serie di palleggi serve Pellegrini che viene murato. Nell'ultima parte della seconda frazione le due squadre lottano senza risparmio di colpi. Continuano i falli e c'è molta confusione in campo. E arriviamo a 90'+7'. Al 94' arriva la svolta, sblocca la partita il gol di Abraham che piazza con estrema lucidità un diagonale, per Maignan non c'è scampo. Per i rossoneri ora è questione di orgoglio, e al 97' arriva il pareggio di Saelemaekers che sorprende Rui Patricio con un pallone sotto alle gambe. Riparte la rincorsa alla prossima Champions. Nulla di fatto stasera per entrambi i club.

(GettyImages) Campionato di calcio Serie A, AS Roma - AC MIlan, Stadio Olimpico